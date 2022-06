Une Smart TV LG OLED 55″ à -300€ chez Darty pour les soldes d’été

Voir l’offre chez Darty

Vous avez toujours rêvé de profiter de votre salon comme si vous étiez dans une salle de cinéma, mais vous n’avez pas les moyens d’acheter une grande Smart TV ? Pour les soldes d’été, Darty a décidé de vous aider et vous propose une réduction de -300€ sur une Smart TV LG avec un écran de 55″.

Vous pouvez ainsi vous procurer la Smart TV LG OLED55C1 pour seulement 999€ au lieu de 1299€. Vous économisez ainsi une forte somme d’argent et vous profitez d’un téléviseur de grande qualité avec un écran de 55 pouces.

3 intelligences artificielles et une dalle OLED de qualité

Très performante, la Smart TV LG OLED55C1 est équipée d’un processeur α9 Gen4 AI 4K. Elle vous offre ainsi une qualité d’image incroyable et des couleurs riches et équilibrées. Les technologies Dolby Vision IQ et Atmos sont de plus là pour rendre vos contenus encore plus immersifs. Vous oublierez que vous êtes dans votre salon quand vous allumerez votre TV LG.

Autre avantage de la Smart TV : elle vous propose la technologie ThinQ et vous permet ainsi de régler votre TV très simplement. Elle est aussi équipée des assistants vocaux Google et Alexa. Inutile donc d’utiliser votre télécommande ! Demandez avec votre voix tout ce que vous voulez et votre TV réagira.

Enfin, difficile de parler de cette Smart TV sans citer sa dalle OLED aux pixels auto-émissifs respectueuse de l’environnement. Grace à ses millions de pixels, la TV vous offre une image riche en détails, aux contrastes profonds et équilibrés.

Pour vous procurer la Smart TV à prix mini, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre de suite chez Darty ! Précisons que si vous achetez cette TV avant le 31 juillet prochain (inclus) tout en souscrivant une offre Bbox, vous profitez d’une remise supplémentaire de 70€ et de 3 mois d’abonnement à Darty Max.