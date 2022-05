Une smart TV QLED 75” exceptionnellement à moins de 900€ chez Cdiscount

Vous rêvez de transformer votre salon en véritable salle de cinéma, mais vous avez peur de ne pas avoir le budget pour un tel investissement ? Grâce aux French Days chez Cdiscount, vous allez pouvoir profiter de tous vos films, toutes vos séries et tous vos programmes TV préférés sur un gigantesque écran de 75 pouces en dépensant moins de 900€.

En ce moment chez Cdiscount, vous pouvez en effet profiter de la TV QLED UHD TCL 75C721 pour seulement 899,99€ au lieu de 1123,91€, soit un prix vraiment très bas pour une TV de plus de 190cm de diagonal avec la technologie QLED UHD et la 4K.

En prime, si vous achetez ce téléviseur avant le 23 mai prochain (inclus), vous profitez également d’un remboursement de 100€ de la part de TCL. Au final, la smart TV vous revient à seulement 799,99€. Pour profiter de ce remboursement, il vous suffit de vous inscrire sur le site des promotions TCL et d’envoyer les pièces justificatives demandées après votre achat.

La technologie QLED pour des couleurs infinies et des détails précis

Avec la TV TCL 75C721, vous profitez de la technologie QLED. Votre TV vous donne ainsi accès à des couleurs vives et une image réaliste avec des contrastes saisissants. Combinée à la technologie 4K HDR Pro et Quantum Dot, cette technologie vous permet de profiter de vos contenus dans les moindre détails.

Compatible avec le WiFi, cette Smart TV vous donne également accès à Android TV pour un divertissement illimité. Vous pouvez télécharger sur votre téléviseur toutes vos applications de streaming favorites pour profiter de vos films et séries préférées depuis votre canapé dans les meilleures conditions.

Les gamers apprécieront aussi cette télévision réactive et compatible avec le HDMI 2.1 et la fonction ALLME pour un faible temps de latence et aucun décalage sur vos jeux vidéo préférés.

Côté son, c’est encore une fois un sans faute. La TV propose le Dolby Atmos et offre une clarté sonore et une précision sans pareille.

Dernier avantage et pas des moindres, elle est compatible avec les assistants vocaux OK Google et Alexa. Vous pourrez ainsi contrôler votre TV par la voix et accès à tous vos programmes en seulement quelques secondes.