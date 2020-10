Une solution Intel Xe-HPG dans la configuration recommandée du jeu Amnesia Rebirth

Aux côtés d’une RX 580 d’AMD et d’une GTX 680 de NVIDIA.

Parmi les prochaines solutions graphiques d’Intel, figure une branche intitulée Xe-HPG pour High Performance Gaming. La première occurrence de ce type de produits vient d’apparaître dans un jeu vidéo.

Il s’agit d’Amnesia Rebirth, un titre développé par Frictional Games et qui sortira le 20 octobre prochain. Le studio a récemment dévoilé les configurations minimale et recommandée ; dans cette dernière, apparait la mention Intel Xe-HPG. Ce qui est intéressant, c’est qu’elle est mise sur le même plan que la Radeon RX 580 d’AMD et la GTX 680 de NVIDIA.

Une drôle de solution Intel Gen12 Xe à double GPU repérée sur SiSoftware

Une simple erreur de la part de Frictional Games ?

Or, ces solutions ne doivent pas débarquer avant l’année prochaine. Selon VideoCardz, l’équipe de Frictional Games s’est trompée : il serait en fait question d’une solution graphique Intel Xe-LP qu’on retrouve dans les puces Tiger Lake. En outre, les cartes graphiques Intel Xe-HPG armées de 960 unités d’exécution devraient plutôt être en mesure de rivaliser avec les NVIDIA RTX 30xx et AMD Radeon RX 60xx.

Difficile de trancher pour le moment ; quoi qu’il en soit, s’il s’agit bien d’une erreur, Frictional Games ne l’a toujours pas rectifiée. Affaire à suivre donc.