Une vidéo de 12 minutes compare Mass Effect Legendary Edition aux opus originaux

Le 14 mai prochain, le Commandant Shepard reprendra du service dans le cadre de la Mass Effect Legendary Edition. BioWare et EA présentent cette édition, qui inclut le mode solo et plus de 40 DLC issus de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect, comme une version « remasterisée », « en 4K Ultra HD avec des visuels, des textures et des modèles de toute beauté, incluant notamment des optimisations graphiques et une interface modernisée ». Afin de visualiser les changements, IGN a publié la vidéo comparative ci-dessous.

Les textures sont plus fines et les effets meilleurs sur la Legendary Edition, sans toutefois se rapprocher des standards actuels. Notez que le jeu n’est pas passé à l’Unreal Engine 4 mais qu’il est resté à l’Unreal Engine 3 pour des raisons de temps de développement selon Bioware. Le studio avait d’ailleurs déjà livré un comparatif édition légendaire / édition originale, mais seulement à travers quelques séquences. La vidéo d’IGN permet d’avoir un aperçu plus complet.

Atomic Heart se montre via une vidéo de gameplay d’une vingtaine de minutes

Un gameplay mieux calibré

Au-delà de l’aspect visuel, Mass Effect Legendary Edition apporte des ajustements d’interface et de gameplay. Bioware annonce une amélioration de « l’expérience de combat dans son ensemble ». Ce pan inclut de nombreux changements comme les attaques au corps à corps manuelles, l’ajout de dégâts à la tête dans le premier jeu Mass Effect, la possibilité d’utiliser les armes avec n’importe quelle classe sans pénalités ou de sprinter pour fuir un combat. En ce qui concerne les coéquipiers, le modèle du commandement individuel de Mass Effect 2 et 3 a été porté dans Mass Effect 1. Parmi les autres ajustements, citons en vrac une « couverture optimisée pour l’ensemble de la trilogie », un M-35 Mako « calibré » pour offrir notamment une meilleure tenue de route et un rechargement de ses boucliers plus rapide. L’ensemble des modifications sont consultables en français sur la page titrée Calibrage du gameplay.

Enfin, en ce qui concerne les configurations minimale et recommandée, nous les avions renseignées dans une précédente actu.