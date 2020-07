Une vidéo pour Assassin’s Creed Valhalla, capturée à 60 ips

En début de semaine, on a découvert 30 minutes de gameplay sur le jeu Assassin’s Creed Valhalla. Ubisoft a réagi rapidement pour faire supprimer ces extraits. Heureusement, ils sont encore accessibles dans une vidéo YouTube que nous avons rajoutée dans la précédente actu. Voici une nouvelle fuite d’une séquence inédite.

Elle est nettement plus courte que les précédentes, puisqu’elle ne dure que 7 minutes et 28 secondes. Néanmoins, elle est capturée dans une bien meilleure qualité et tourne à 60 images par seconde. On peut ainsi supposer qu’il s’agit de la version PC du soft.

AMD offre Assassin’s Creed Valhalla pour l’achat d’un Ryzen 7 ou Ryzen 9

Dans la peau du viking Eivor

Si Assassin’s Creed Valhalla vous intrigue, ne tardez pas à regarder cette vidéo. Il est probable qu’Ubisoft exige rapidement son retrait.

Rappelons que le jeu prend comme cadre l’ère des Vikings au IXe siècle. Il débarquera en fin d’année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur les consoles de nouvelle génération.