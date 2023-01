Vente flash du Nouvel An : Windows 10 à vie pour 13€ et Office à 23€ !

Vous cherchez à mettre à jour votre PC, mais vous n’avez pas le budget pour acheter les logiciels Microsoft sur la boutique officielle ? Pas de problème ! Sur le site de VIP-Urcdkey, vous avez accès à de nombreux logiciels comme Windows 10 ou Office 2021 à prix mini.

Le site propose en effet un code promo exclusif pour les lecteurs de notre site : TOMS25. Ce code vous permet de profiter de -30% de réduction sur les offres suivantes :

-30% de réduction sur les logiciels Microsoft : comment en profiter ?

Pour bénéficier de ces prix minis, rien de plus simple ! Il vous suffit d’ajouter tous les logiciels à votre panier depuis le site de VIP-Urcdkey et d’inscrire le code TOMS25. Cliquez ensuite sur le bouton “Appliquer” et voilà : votre réduction s’applique à tout votre menteur.

Validez ensuite votre commande et il ne vous reste plus qu’à payer pour profiter de vos logiciels ! Vous n’avez de plus pas à attendre une livraison physique. Les logiciels sont en effet envoyés par email sur votre boîte de réception.

Comment installer vos logiciels ? Pour un logiciel Microsoft Office, rendez-vous sur la boutique officielle de Microsoft et téléchargez le logiciel qui vous intéresse. Lors de son installation, on vous demandera une clé d’activation. Il vous suffit alors d’inscrire la clé reçue par mail via VIP-Urcdkey.

Pour un logiciel Windows, rendez-vous dans les paramètres de votre PC et cliquez sur “Modifier la clé de produit”.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE.

Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.

VIP-URcdkey, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, VIP-URcdkey assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-Urcdkey.