Vente flash du nouvel an : Windows et Microsoft office à partir de 7,25€

C’est enfin la nouvelle année et de nombreuses enseignes en profitent pour proposer des promotions exclusives. Si vous avez raté les ventes flash de Noël, vous pouvez donc vous rassurer. Chez GoDeal24.com, vous pouvez encore aujourd’hui trouver le prix le moins cher pour des produits de haute qualité.

Et qui dit nouvelle année, dit nouveau départ. C’est ainsi le moment idéal pour remplacer le système d’exploitation de votre ordinateur et mettre à jour vos logiciels. Grâce à la vente flash organisée pour le nouvel an chez GoDeal24, vous pouvez en effet profiter d’un ensemble de logiciels Microsoft à prix mini !

Windows 10 Pro à seulement 7,25€

Ainsi, vous pouvez par exemple vous procurer Windows 10 ou Windows 11 sans vous ruiner. Windows 10 est un choix rentable qui répond aux besoins de tous pour une utilisation quotidienne de votre PC. Plus récent, Windows 11 vous offre de nouvelles fonctionnalités à explorer. GoDeal24 propose les offres suivantes :

En prime, Godeal24 vous propose plusieurs codes de réduction pour faire baisser encore plus les prix. Ainsi, avec le code SGO70, vous pouvez profiter de :

Avec le code SGO66, vous pouvez profiter de :

Avec le code SGO50, vous pouvez profiter de :

Avec le code SGO62, vous pouvez profiter de :

Enfin, GoDeal24 vous propose également des outils pour votre PC ou Mac, comme :

GoDeal24 est une vendeur professionnel qui propose des licences Microsoft Office, des systèmes d’exploitation Windows et des logiciels de jeux à un prix très accessible. Après votre achat, vous recevez votre produit dans les plus brefs délais par mail. En cas de problème, vous pouvez contacter le service client par mail via l’adresse « [email protected] ».

