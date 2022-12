VIP-URcdkey : profitez d’une super vente flash avec Windows 10 à vie pour 13€ et Office à 23€

VIP-Urcdkey célèbre le nouvel an en proposant une multitude prix mini sur une large sélectionde logiciels Microsoft. On vous explique tout ci-dessous.

Commencez l’année 2023 avec un ordinateur mis à jour au top de la technologie ! Pour ce faire, le mieux est d’investir dans un système d’exploitation Windows 10 ou 11 et d’acheter une licence Office complète pour avoir accès à tous les services de la suite de bureautique. Seul problème : ces licences sont très chères sur la boutique officielle de Microsoft et il est dangereux de télécharger une licence trouvée gratuitement sur Internet. Mais bonne nouvelle : on a trouvé l’offre parfaite pour vous. Chez VIP-URcdkey, pour le nouvel an, vous pouvez en effet profiter de prix cassés sur ces logiciels.

Grâce au code TOMS25, vous pouvez bénéficier de -30% de réduction sur les offres suivantes :

Comment acheter et installer ses logiciels avec VIP-Urcdkey ?

Vous souhaitez profiter des -30% de réduction proposés ? Pour ce faire, ajoutez simplement les logiciels qui vous intéressent à votre panier et inscrivez le code promo TOMS25 avant de cliquer sur le bouton “Appliquer”. Les -30% de réduction vont alors s’appliquer automatiquement sur le montant total de votre panier.

Après avoir validé et payé votre commande, VIP-URcdkey vous envoie vos logiciels directement sur votre adresse email de contact.

Il ne vous reste plus qu’à installer vos logiciels. Chez VIP-URcdkey, vous achetez une clé d’activation. Pour profiter ensuite du logiciel, il vous suffit de le télécharger depuis la boutique de Microsoft. Lors de l’installation, on vous demandera une clé d’activation. Inscrivez celle achetée chez VIP-URcdkey et voilà !

Si vous souhaitez installer un système d’exploitation Windows, vous devez vous rendre dans la rubrique “Paramètres” de votre ordinateur et cliquer sur “Modifier la clé de produit”.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union Européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via internet ». Et ce conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE.

Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée.

VIP-URcdkey, comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Des cas rares d’enregistrement défaillant peuvent survenir. Dans cette situation, VIP-URcdkey assure la mise à disposition d’une nouvelle clé d’activation auprès de l’acheteur.

