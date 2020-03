Wasteland 3 se montre dans une vidéo de presque une heure

Le 19 mai prochain, sortira Wasteland 3. Cela mettra fin à une attente relativement longue pour les fans de la série, puisque le précédent opus, Wasteland 2, remonte à septembre 2014. Wasteland 3 est actuellement en phase de bêta fermée. Un certain Rob Cram partage une vidéo de 54 minutes.

Wasterland 3 est un RPG en vue isométrique dans un univers post-apocalyptique. Développé par inXile Entertainment, il propose toujours des combats en tour par tour. Il sera possible de parcourir l’aventure seul ou en coopération. Par ailleurs, les possibilités de personnalisation devraient êtres plus permissives qu’autrefois.

Configuration minimale

La machine utilisée pour enregistrer la vidéo ci-dessus embarque un processeur Core i9-9900K, une carte RTX 2080 Ti et 16 Go de mémoire DDR4. Heureusement, il ne faut pas une configuration aussi musclée pour profiter du soft. Un simple Core Core i3-3240 ou équivalent AMD, couplé à une carte GeForce GTX 460 ou équivalent AMD et 8 Go de mémoire font l’affaire. En revanche, Windows 10 64-bit obligatoire et 47 Go d’espace libre sur le disque. Enfin, sachez que le jeu est disponible en précommande sur Steam. Son tarif : 60 euros.