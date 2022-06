Windows 10 à moins de 7€ et Office 2021 à moins de 13€ pour la fête des pères

Alors que plus d’un million d’entreprises dans le monde utilisent Windows ou Microsoft Office, ces deux logiciels de bureau sont clairement essentiels aujourd’hui. Pour un traitement de texte comme pour une présentation ou encore pour analyser des données, Microsoft Office est indispensable pour la plupart des gens.

Word, Excel, Powerpoint, etc. Les possibilités avec Office sont très nombreuses et permettent à tout un chacun de se sentir plus productif et efficace. L’achat d’une licence Office vous permet de plus de profiter de ces applications à vie, et ce, sans devoir rien payer les mois ou les années suivants.

Il y a cependant un hic : Office peut coûter très cher. Sur le site officiel de Microsoft, la suite de bureautique coûte en effet 439,99$ en juin 2022. Heureusement, Godeal24 a pensé à vous et propose pour célébrer la fête des pères la licence pour seulement 24,99€. Si vous choisissez le logiciel pour 5 PC, vous pouvez même en profiter pour seulement 12,99€ par ordinateur !

Il est ainsi possible d’acheter une licence chez Godeal24 avec sa famille, ses proches ou ses amis afin de réduire encore plus les coûts. Après votre achat, vous recevez par mail votre code d’activation pour profiter de votre logiciel sans atteindre aucun délai de livraison.

Profitez de Microsoft Office 2021 et bien d’autres logiciels à prix mini

Avec le code SGO62, vous profitez de -62% de réduction sur les produits suivants :

Godeal24 profite de la fête des pères pour vous faire profiter de réductions incroyables sur Windows 10, la version la plus sûre et rapide de Windows. En achetant Windows 10, vous pouvez de plus profiter plus tard de Windows 11 avec une mise à jour gratuite.

Utilisez le code SGO50 et profitez des produits ci-dessous à moitié prix :

Aussi, profitez de -62% de réduction sur les produits suivants avec le code SGO62 :

Enfin, pour ceux qui souhaitent d’autres types d’outils informatiques à prix mini, Godeal24 propose par exemple Ashampoo Photo Commander 16, Adguard ou encore Wise Care 365 à prix cassé :

Pourquoi les prix sont-ils aussi bas ?

Avec Godeal24, vous profitez de licences 100% originales et authentiques. L’enseigne connaît l’historique de chaque licence et vous garantit qu’elles sont légitimes et utilisables à vie. Si vous achetez le système d’exploitation Windows 10, celui-ci est mis à jour pendant toute sa durée de vie par Microsoft. Le logiciel est 80% moins cher que chez Microsoft et vous n’avez aucun problème devant vous.

En prime, Godeal24 vous assure un service client de qualité disponible 24h/24 et 7j/7, et ce, à vie après l’achat de votre licence. Pour contacter un conseiller, écrivez par mail à l’adresse « [email protected] ». Paiements suivis, garantis de remboursement, service client rapide et professionnel : Godeal24 a su satisfaire ses clients et obtient une moyenne de 98% d’avis positifs sur le site Trustpilot.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.