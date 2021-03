Windows 10 : Microsoft teste les icônes colorées pour les dossiers utilisateur

Il y a un peu plus d’un an, Microsoft entreprenait de moderniser le look de Windows 10 en renouvelant plus d’une cinquantaine d’icônes. Depuis, la société a poursuivi son dessein par petites touches, en modifiant notamment les icônes de sécurité, du narrateur ou encore du bloc-notes. Désormais, Microsoft joue du pinceau avec les dossiers de l’Explorateur de fichiers.

La version 21353 de Windows 10, disponible dans le cadre du programme Insider Preview, nous donne un aperçu du design qu’a adopté la firme de Redmond. Comme vous le constatez, les dossiers Bureau, Documents, Téléchargements, Images, Musique arborent désormais des couleurs distinctes. D’autres icônes comme les disques et la corbeille ont également droit à un léger lifting.

Microsoft : l’Auto HDR débarque sur PC

Un design plus lisible et épuré

Dans l’ensemble, Microsoft semble opter pour des visuels plus épurés au service d’une meilleure lisibilité. La popularisation du recours aux bureaux à distance et virtuel n’est probablement pas étrangère à cette orientation.

Ces changements cosmétiques devraient être généralisés cet automne avec la mise à jour Windows 10 21H2.

Source : Microsoft