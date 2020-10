Windows 10 Pro à 10,77€ et Office Pro 2019 à 30,09€ chez GoodOffer24 !

Pendant quelques jours sur le site GoodOffer24, vous pouvez bénéficier d’une réduction incroyable de 30% sur une partie du catalogue Microsoft. Il est ainsi par exemple possible de se procurer Windows 10 Pro pour seulement 10,77€ et Office Pro 2019 pour 30,09€.

Alors que Microsoft a annoncé la fin des mises à jour pour le système d’exploitation Windows 7, il devient urgent de mettre votre PC sous Windows 10. Cette version plus récente du système d’exploitation Windows n’est cependant pas accessible à toutes les bourses. Mais c’est sans compter sur GoodOffer24 et ses réductions de folie sur les produits Microsoft.

Le site GoodOffer24 propose en effet toute l’année des licences Microsoft à prix réduits. Et en ce moment, l’enseigne a décidé d’aller encore plus loin et vous propose une réduction supplémentaire de 30% sur une large sélection d’articles de son catalogue.

30% de réduction sur Windows 10 et les suites Office 2016 et 2019 avec le code TS30

Grâce au code de promotion “TS30”, vous pouvez ainsi profiter à prix bas des logiciels suivants :

Si vous souhaitez profiter de l’une de ces offres, il vous suffit de vous rendre sur le site de GoodOffer24 et de taper votre code de réduction TS30 une fois dans votre panier. Précisons que vous pouvez également profiter de plusieurs jeux (sur Steam, Origin, Uplay et Battlenet) à prix cassés chez GoodOffer24.

Après avoir validé votre commande, GoodOffer24 vous livre votre clé d’activation Microsoft (ou votre jeu) par mail, et ce, dans les plus brefs délais. Pour toute question ou problème, vous pouvez contacter le SAV GoodOffer24 par mail à l’adresse “[email protected]”.

Les licences vendues par GoodOffer24 sont-elles légales ? Depuis le 3 juillet 2012, partout dans l’Union européenne, « un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences d’occasion permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet ». Et ce, conformément à la décision suivante de la Cour de Justice de l’UE : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094fr.pdf Cette décision a été complétée le 18 juin 2014 par la Cour régionale de Francfort qui a décrété (acte AZ 2-06 O 469/13) que la vente d’une clé d’activation sans certificat d’authenticité est autorisée. GoodOffer24 comme d’autres revendeurs, peut donc vendre en toute légitimité des licences Windows 10 à prix mini. Il faut savoir que les clés vendues sont soumises à validation auprès de Microsoft, au moment de l’enregistrement.

Cet article est une publication sponsorisée par GoodOffer24.