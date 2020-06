Xiaomi lance un moniteur 27 pouces avec une dalle IPS

Xiaomi dévoile un nouvel écran, le Xiaomi Mi Display 165 Hz. Ce moniteur équipé d’une dalle IPS de 27 pouces offre donc un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une définition de 2560 x 1440 pixels (1440p).

Cet écran est plus haut de gamme que le récent Xiaomi Redmi 1A, un moniteur 23,8 pouces Full HD vendu moins de 80 euros. En effet, le tarif pratiqué est ici de 299 dollars.

Display HDR 400

Le Xiaomi Mi Display couvre 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il a un temps de réponse de 4 ms GtG. Il bénéficie d’une certification Display HDR 400 et délivre une luminosité maximale de 400 cd/m². Le moniteur prend également en charge les technologies VRR (AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync). Pour la connectique, on retrouve trois ports USB 3.0, un HDMI, un DisplayPort et une prise jack audio. Ce modèle débarquera en Chine à partir du 17 juin et dans le monde dans les semaines suivantes.

Source : Guru3D