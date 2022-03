Xiaomi Pad 5 la tablette tactile est à 389 €

Les célèbres tablettes de la marque à la pomme sont à des tarifs élevés et si vous ne voulez pas investir un montant trop important c’est le moment de bénéficier de cette belle offre. En effet, chez Cdiscount, la Xiaomi Pad 5 est à 389 € au lieu de 450 € chez la marque constructeur.

La tablette tactile Xiaomi Pad 5 est à bas prix

Si vous recherchez une alternatif au PC portable et au smartphone, c’est une tablette tactile qu’il vous faut. Simple d’utilisation, elle conviendra à toute la famille et vous permettra de consulter de nombreuses applications, de regarder vos vidéos et vos séries tout en surfant sur le net quand vous en avez besoin. Chez Cdiscount, ce produit est actuellement à 389 €. Pour le tarif, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques de cette tablette.

Cette tablette tactile est équipée d’un bel écran de 11 pouces avec une définition WQHD+ de 2560 x 1600 pixels. C’est ensuite un processeur Snapdragon 860 performant qui va assurer de faire tourner l’ensemble de cette tablette tactile c’est-à-dire les applications, les jeux 3D et autres. Concernant l’autonomie, la tablette possède une batterie de 8720 mAh, grâce à elle vous aurez jusqu’à deux jours d’utilisation. Ne soyez pas trop gourmand car il faudra attendre environ 2 heures pour la recharger à 100 %.