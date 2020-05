XMG lance ses PC portables XMG Ultra 17 équipés de processeurs Comet Lake-S

Début avril, on a découvert le PC portable XMG Apex 15 armé d’un processeur 16 cœurs et 32 threads (un Ryzen 3950X légèrement modifié). L’entreprise dévoile un autre modèle doté de puces Intel Comet Lake-S, le XMG Ultra 17.

Il embarque une carte mère Z490. XMG propose trois choix pour les processeurs, du 10 au 6 cœurs. On retrouve ainsi le Core i9-10900K (10 cœurs / 20 threads), le Core i7-10700K (8 cœurs / 16 threads) et le Core i5-10600K (6 cœurs / 12 threads). Pour la carte graphique, les options se limitent à des RTX 2070 et RTX 2080 Super. XMG ne propose en effet la RTX 2060 que sur les XMG Apex 15, ceux avec des processeurs AMD Ryzen.

RTX 2070 ou 2080 et jusqu’à 128 Go de mémoire

Le XMG Ultra 17 est logiquement plus imposant que l’Apex 15, puisqu’il utilise une dalle de 17,3 pouces. D’ailleurs, l’une d’elle monte à 240 Hz, tandis que l’Apex 15 se limite à du 144 Hz. La machine est en revanche plus lourde, 3,8 kg au lieu de 2,6 kg, et plus grande, avec des dimensions de 399 x 319 x 43,5 mm contre 361 x 258 x 32,5 mm pour le PC 15 pouces. Enfin, l’autre différence concerne la quantité maximale de mémoire : jusqu’à 128 Go pour l’Ultra 17 grâce à quatre emplacements, tandis que le XMG 15 a seulement deux emplacements, pour 64 Go en tout. Le site VideoCardz a concocté le tableau ci-dessous pour faciliter la distinction entre les différents modèles.

Le XMG Ultra 17 est à l’évidence plus onéreux que son petit frère. Il sera livré également plus tardivement. Les précommandes ouvrent à partir du 20 mai. Les expéditions commenceront d’ici fin juin. Notez que si vous désirez faire l’acquisition d’un ordinateur portable avec un processeur AMD, une autre marque, OriginPC, a notamment l’EON15-X dans son catalogue, un PC portable muni d’un Ryzen 9 3900.

