YouTube réduit la qualité des vidéos pour préserver la bande passante

En raison des mesures de confinement imposées par nombre de pays pour endiguer la pandémie de coronavirus, le trafic Internet mondial flambe. La crainte est désormais de surcharger l’infrastructure réseau. Par conséquent, pour éviter que cela ne se produise, les géants de la vidéo en streaming, en l’occurrence YouTube, Netflix et Amazon Prime Video, réduisent la qualité vidéo pour au moins un mois.

Selon un rapport de Bloomberg, cette mesure consiste en un affichage en définition standard (480p) par défaut pour tous les utilisateurs. Cependant, ces derniers toujours la possible d’opter pour une qualité supérieure manuellement. En outre, YouTube limite la qualité vidéo en fonction de la puissance de la connexion internet du client.

Coronavirus : nos PC offrent plus de puissance que les sept meilleurs supercalculateurs réunis !

Le télétravail favorisé

À l’évidence, les gouvernements et des fournisseurs d’accès Internet font pression sur Google et Amazon pour qu’ils réduisent leur impact sur la bande passante disponible. Les autorités souhaitent accorder la priorité aux employés et aux entreprises ayant recours au télétravail.

Chez Google, on se veut rassurant. La firme estime que pour l’instant, il n’y a pas à redouter une surcharge du réseau. Néanmoins, l’entreprise coopère. Elle a indiqué vouloir continuer à « travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseau du monde entier pour faire notre part afin de minimiser la pression sur le système pendant cette situation sans précédent ».

Finalement cette situation aura peut-être une conséquence positive : inciter les géants du numérique à optimiser leurs codecs vidéo afin de les rendre moins gourmands en bande passante.