Zalman présente ses ventirads CNPS10X Performa Black et ST

Presque une décennie après le lancement du CNPS10X Performa, Zalman met à jour ce modèle avec deux versions : CNPS10X Performa Black et CNPS10X Performa ST. La seule chose qui différencie ces deux variantes est le coloris, le Performa Black étant tout noir. Dans les deux cas, la sobriété est de rigueur et le RGB aux abonnés absents.

Ces dissipateurs CPU de type tour mesurent 135 x 95 x 155 mm et pèsent 860 grammes. Leur dissipateur thermique à ailettes en aluminium est traversé par quatre caloducs de 8 mm de diamètre. Le CNPS10X Performa version 2021 embarque une unique turbine de 135 mm. Celle-ci a une vitesse de rotation comprise en 700 et 1500 tr/min pour un débit d’air maximal de 75,16 CFM et une pression statique de 1,35 mmH₂O. À vitesse maxi, le bruit est de 27 dBA. Enfin, pour ce ventilateur, Zalman annonce une durée de vie de 50 000 heures.

TDP de 180 W

Ces CNPS10X Performa Black et CNPS10X Performa ST peuvent gérer un processeur avec un TDP de 180 W. Ils sont compatibles avec les sockets Intel LGA 2066 / 2011-V3 / 2011 / 1200 / 115X et AMD AM4. Zalman n’a divulgué ni prix ni date de sortie.

