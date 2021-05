Zotac mentionne la GeForce RTX 3090 Ti

C’était une évidence, le suspense est peu à peu en train de toucher à son terme : le lancement prochain de GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti ne fait plus guère de doute. L’annonce officielle aurait lieu le 29 mai selon VideoCardz, le 31 mai selon Tom’s Hardware US. Mais, plus inattendue, voici qu’une nouvelle venue se profile à l’horizon : la GeForce RTX 3090 Ti. Cette référence apparaît dans le logiciel Firestorm de Zotac ; les fichiers sont datés du 21 avril et sont donc relativement récents ; ils évoquent par ailleurs également les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti.

C’est la première fois que la RTX 3090 Ti est mentionnée par une entreprise. Il faut dire que la RTX 3090 est déjà un monstre de puissance, qui exploite son GPU GA102 quasiment à 100 % : elle possède 82 SM sur les 84 disponibles, ce qui se traduit par 10 496 cœurs CUDA. Une RTX 3090 Ti pressurant un GPU GA102 extrairait 256 cœurs CUDA supplémentaires ; elle en posséderait donc 10 752 en tout.

NVIDIA lance officiellement ses RTX 3000 Ampere LHR

La réponse de NVIDIA à la RX 6900 XT XTXH d’AMD ?

En ce qui concerne la raison qui pourrait pousser NVIDIA à dégainer une GeForce RTX 3090 Ti, le site TechPowerUp y voit une réponse aux RX 6900 XT avec GPU Navi 21 XTXH d’AMD. Ces modèles haut de gamme réquisitionnent des GPU susceptibles d’offrir des fréquences environ 10 % supérieures aux RX 6900 XT « classiques ».

Enfin, il faut aussi prendre en considération l’éventualité d’une Titan RTX. Difficile d’envisager à la fois une RTX 3090 Ti et une Titan RTX dans la gamme Ampere. Les RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti seraient quant à elles commercialisées à partir du 2 et 9 juin respectivement.

Source : Tom’s Hardware US