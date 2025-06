Voici le chiffre d’affaires impressionnant visé par OpenAI en 2029

OpenAI atteint un nouveau record de revenus et vise 125 milliards de dollars en 2029, avec une croissance dopée par ChatGPT évidemment, mais également les services aux entreprises.

OpenAI a annoncé avoir doublé ses revenus annuels en un an, atteignant désormais 10 milliards de dollars, selon des informations relayées par TechCrunch. Cette progression rapide intervient dans un contexte d’expansion continue de ses services, principalement autour de ChatGPT, son produit phare. L’entreprise, qui avait été fondée à l’origine comme une organisation à but non lucratif, poursuit désormais une stratégie de rentabilité à long terme.

Une croissance rapide dopée par ChatGPT

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, plusieurs versions plus avancées ont vu le jour. Ces évolutions ont contribué à la popularité croissante de l’outil, qui compte aujourd’hui environ 500 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine et environ 3 millions de clients professionnels.

Les revenus proviennent principalement de plusieurs sources : les abonnements utilisateurs à ChatGPT, les offres à destination des entreprises et du secteur éducatif, ainsi que l’accès payant à l’API officielle. Cette diversité de canaux reflète une adoption généralisée dans des secteurs variés, allant bien au-delà des cas d’usage initiaux envisagés.

Objectif 125 milliards de dollars en 2029

Avec ses 10 milliards de dollars de revenus annuels, OpenAI est désormais considérée comme une plateforme technologique d’envergure, et non plus uniquement comme un laboratoire de recherche. L’entreprise s’est fixée un objectif de 125 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2029. Un objectif ambitieux, mais qui s’inscrit dans la continuité de sa trajectoire actuelle.

Cette croissance rapide s’accompagne toutefois de coûts d’exploitation importants, notamment liés au développement, à l’entraînement et au fonctionnement de ses modèles d’intelligence artificielle. OpenAI continue également d’investir massivement dans le recrutement et la structuration de ses équipes.

Bien que la société n’ait pas communiqué sur sa rentabilité, les indicateurs montrent une dynamique de croissance soutenue. L’expansion rapide de ses produits dans les secteurs public et privé, conjuguée à une feuille de route claire, laisse penser qu’OpenAI vise à consolider sa position parmi les entreprises technologiques majeures.