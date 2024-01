Forfait mobile : notre sélection des meilleures offres de 2024

Actuellement, il existe une véritable myriade de forfaits mobiles sur le marché, il est souvent difficile de faire le bon choix. De plus, en plus des opérateurs historiques comme SFR, Bouygues Orange et Free, on trouve les MVNO. Ces derniers sont de véritables spécialistes des offres sans engagement. De même, les abonnements qui demandent de s’engager deviennent assez rares même chez les leaders du secteur. Voici notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2024.

Notre top des meilleurs forfaits mobiles

De nos jours, il n’est pas toujours facile de choisir son forfait mobile. En effet, il existe de nombreuses solutions différentes et les besoins vont différer d’une personne à l’autre. Selon votre profil, vous aurez besoin d’une importante enveloppe de data, ou à l’inverse quelques Go d’Internet par mois vont vous suffire. De même, il y a toujours la question de choisir un abonnement 4G ou 5G.

D’un autre côté, actuellement, presque toutes les formules incluent SMS/MMS et appels illimités. De même les tarifs, comme les fonctionnalités varient énormément d’un opérateur à l’autre. Cependant, il est toujours possible de trouver un forfait au bon rapport qualité/prix et adapté à ses envies en 2024. Pour finir, il faudra choisir un opérateur comme Free, SFR, Orange, Bouygues ou un MVNO. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons décrypté pour vous tout ce qu’il y a à savoir sur les forfaits mobiles. Bien évidemment, nous avons également fait une sélection des meilleures solutions disponibles.

Notre comparateur

Pour rappel, en France, on trouve actuellement 4 opérateurs historiques qui dominent le marché : Free, SFR, Orange et Bouygues. Ils sont également les plus connus du secteur et, à l’inverse des MVNO, disposent encore de boutiques physiques. Mais surtout, ils possèdent leurs propres infrastructures dont dépendent les autres acteurs du secteur. En effet, avant de même prendre en compte la question du prix et du contenu du forfait, il faut faire attention à la couverture mobile.

D’un autre côté, les services client sont aujourd’hui tous très réactifs. Même s’il faut reconnaître que certains comme celui de Free sont plus efficaces que d’autres. Ensuite, il faut choisir entre un forfait mobile avec ou sans engament. Le premier est généralement intéressant si vous souhaitez changer de smartphones, mais nous reviendrons un peu plus tard sur ce point.

Le second est résiliable à tout moment ce qui vous permet de jongler d’une formule à l’autre selon vos besoins et votre budget. Cette solution devient de plus en plus courante même chez des opérateurs comme SFR et Orange qui étaient pourtant réticents au départ. Dans tous les cas, il y a de nombreuses choses à prendre en compte, et nous allons revenir dans le détail sur chaque point lors de cet article.

🧐 Qu’est-ce qu’un MVNO ?

Tout d’abord, le terme MVNO nous vient de l’anglais et signifie « Mobile Virtual Nework Operator » que l’on peut traduire par « opérateurs de réseaux mobiles ». Pour faire simple, sous cette dénomination on retrouve tous les opérateurs français à l’exception des enseignes historiques : Free, Orange, Bouygues et SFR. Par exemple, La Pose Mobile, NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile sont des MVNO. Ces derniers proposent leurs propres forfaits, mais utilisent les infrastructures de l’un des géants du secteur.

Au moment de choisir votre opérateur, pour connaître la couverture réseau de ce dernier, il faut savoir à quelle entreprise il est affilié. Si on prend Cdiscount Mobile, celui-ci utilise les infrastructures de Bouygues Telecom. D’un autre côté, certains utilisent même le réseau de 3 opérateurs historiques. Il faut donc se renseigner en amont.

💰 Pourquoi choisir un MVNO ?

Maintenant que nous avons expliqué ce qu’est un MVNO, il est bon de savoir quels sont les avantages à souscrire à un forfait chez ce type d’opérateur. Tout d’abord, ils sont les spécialistes du sans engagement. En effet, il n’est pas nécessaire de s’engager pour souscrire à un MVNO. De même, les tarifs sont généralement plus avantageux chez ces derniers comparés aux opérateurs historiques. Ensuite, ils offrent généralement une grande variété de formules différentes et ils donnent souvent accès à un service client personnalisé.

Si nous devons leur faire un reproche, c’est le manque de fonctionnalités disponibles dans leurs forfaits. Enfin, certains peuvent regretter l’absence de boutiques physiques. Avec les MVNO, toutes les démarches se font en ligne ou par téléphone. En résumé, c’est souvent un choix privilégié par les plus jeunes, dont les étudiants, pour qui c’est une solution optimale.

Actuellement, il existe une multitude de forfaits mobiles différents et cela permet à chacun de trouver la formule la plus adaptée à ses besoins. Par exemple, si vous avez l’habitude de regarder des contenus Netflix sur votre smartphone, il va être intéressant de se procurer une enveloppe importante de data. Mais l’inverse est également vrai, et il existe des abonnements avec à peine 1 Go d’Internet. Enfin ce ne sont pas les seuls points à prendre en compte. Nous avons résumé dans cette partie, les facteurs à surveiller au moment de choisir son forfait mobile.

Appels et SMS/MMS

Nous allons commencer avec la partie la plus basique des forfaits mobiles : les appels et SMS/MMS. Tout d’abord, pour les habitués du traditionnel texto, sachez qu’actuellement presque toutes les formules du marché incluent SMS et MMS en illimités. Même pour quelques euros par mois, vous aurez accès à cette fonctionnalité. D’un autre côté, les appels sans limites sont également en train de devenir la norme. Cependant, si vous n’en voyez pas l’utilité, vous pouvez toujours vous tourner vers des formules très abordables avec une ou deux heures d’appels. Dans tous les cas, c’est rarement sur cette partie que l’on trouve d’importantes différences entre deux forfaits.

Data

De nos jours, la data est la chose qui a le plus d’incidence sur le tarif de votre mobile. En effet, entre 10 Go et 200 Go d’Internet le prix va être différent et cela peu importe l’opérateur. C’est pourquoi au moment de faire votre choix, il est bon d’avoir une idée de ses besoins en data. Si vous êtes juste, un adepte des réseaux sociaux, quelques Go par mois seront suffisants. Mais si, comme dit précédemment, vous êtes un amateur de streaming sur mobile, alors une enveloppe importante va être nécessaire. Voici un résumé de la consommation de données selon l’usage.

1h de Netflix en haute définition : jusqu’à 3 Go de données

1h de YouTube en haute définition : jusqu’à 3 Go de données (1,8 Go en 720p)

1h de navigation web : environ 15 Mo

1 h sur les réseaux sociaux : environ 100 Mo

30 minutes pour un GPS : 1,1 Mo

Téléchargement de Fornite : 2 Go

Dernière précision, la consommation va différer d’une application à l’autre. Par exemple, Apple Plans a tendance à utiliser plus de données que Google Maps.

Tarifs

Bien évidemment, il va falloir à un moment donné vous poser la question du prix. Comme nous l’avons déjà dit, on trouve des forfaits qui coûtent quelques euros, tandis que d’autres dépassent aisément les 50 euros par mois. Les deux principaux facteurs qui vont influencer le tarif sont : la data disponible et l’utilisation à l’étranger. En effet, selon les pays où vous allez utiliser vos données, il faut un forfait adapté et ce dernier peut être onéreux. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard.

Mais dans l’ensemble, c’est bien le nombre de Go qui va définir le prix de votre abonnement. Plus votre enveloppe va être élevée, plus le tarif va lui aussi l’être. C’est pourquoi, il est important d’étudier ses besoins dans le domaine. Dernier point, si vous optez pour de la 5G, sachez qu’il va vous coûter environ 3 euros de plus par mois pour profiter de cette technologie.

Couverture réseau

Dernier point à prendre en compte et pas des moindres, la couverture réseau du secteur dans lequel vous habitez. En effet, vous pouvez avoir un forfait 5G avec 200 Go d’Internet, si l’opérateur ne couvre pas votre zone, vous ne pourrez jamais utiliser cette fonctionnalité. De nos jours, la couverture 4G en France est très importante. Même dans des zones rurales, il est facile d’y accéder. Cependant, au niveau de la 5G, cette dernière est pour le moment principalement présente dans les grandes agglomérations. Sur ce point, sachez qu’Orange est l’opérateur fournissant la meilleure couverture de l’Hexagone. D’un autre côté si vous habitez en ville, ce point n’est pas le plus important. Pour ce faire, vous pouvez consulter ci-dessous la carte interactive de l’Arcep.

📶 4G ou 5G : lequel est le mieux adapté à mes besoins ?

Aujourd’hui, dans leurs publicités, les opérateurs mettent souvent en avant la 5G. Mais cette technologie est-elle vraiment plus intéressante que la 4G ? Pour commencer, les formules proposant cette fonctionnalité coûtent généralement quelques euros de plus par mois. De même, il faut posséder un smartphone compatible pour pouvoir en profiter. Cependant, de nos jours, même les mobiles d’entrée de gamme supportent la 5G. D’un autre côté, comme expliqué dans la partie précédente, la couverture n’est pas totale dans l’Hexagone. Il faut donc se renseigner en amont.

Ensuite, au niveau de l’utilité, la 5G offre une bien meilleure vitesse que la 4G. Si vous êtes un adepte du streaming ou que vous avez l’habitude, téléchargez des fichiers volumineux sur votre appareil, alors il est très intéressant de souscrire à un forfait compatible. Pour faire simple, elle offre une grande fluidité de navigation même dans des zones densément peuplées. Si vous habitez hors d’une grande agglomération, alors la 4G et même la 4G+ sont amplement suffisantes.

🏅 Quel est le meilleur forfait en 2024 ?

Comme vous pouvez vous en douter, il existe une multitude de forfaits différents. De plus, les besoins vont varier d’une personne à l’autre. Il est donc difficile de définir quel est le meilleur forfait mobile de 2024. Cependant, il est aisé de trouver une formule avec un excellent rapport qualité/prix. Chez Tom’s Hardware, nous avons tendance à conseiller les abonnements sans engagement, car ils offrent plus de flexibilité.

Actuellement, le forfait Prixtel à 8,99 €/mois nous semble le plus intéressant. Ce dernier, comprend appels, SMS/MMS en illimités et 30 Go d’Internet en 4G+. Pour rappel, l’opérateur utilise les infrastructures SFR. Bien évidemment, vous n’aurez pas besoin de vous engager. Pour finir, si 40 Go vous semblent insuffisants, il est possible d’obtenir 80 Go pour 12,99 €/mois.

🏆 Quelle est la meilleure solution 5G ?

Dans la partie ci-dessus, nous vous avons proposé une solution 4G. Cependant, si vous cherchez un forfait mobile compatible 5G, il existe aussi des formules au bon rapport qualité/prix. En 2024, chez Tom’s Hardware, nous vous conseillons un abonnement Cdiscount Mobile à 12,99 €/mois sans engagement. Pour ce prix, vous pouvez compter sur une enveloppe de 150 Go d’Internet avec SMS/MMS et appel en illimités. De plus, actuellement, la carte SIM coûte 1 euro au lieu de 10 euros. Pour finir, Cdiscount utilise les infrastructures de Bouygues Telecom.

🌎 Comme choisir mon forfait international ?

Si vous avez l’habitude de voyager pour le travail ou le plaisir, il peut être important de se procurer un forfait adapté. Actuellement ces formules s’adressent aux personnes se déplaçant hors d’Europe. En effet, on peut utiliser normalement son forfait quand on se rend dans un état de l’Union européenne. C’est une loi valable depuis 2017 et elle vous permet d’utiliser vos SMS/MMS, appels et données Internet de la même façon que si vous étiez en France. En résumé, vous n’aurez pas de frais supplémentaires. Mais si vous souhaitez aller en Amérique ou même au Royaume-Uni, il faut un abonnement adapté. Pour cela, il existe deux solutions.

Un forfait mobile international : dans ce cas, il faut choisir une formule qui va couvrir les pays dans lesquels vous vous déplacez. D’un opérateur à l’autre, les états couverts varient. En règle général, c’est Orange qui offre les meilleurs choix.

dans ce cas, il faut choisir une formule qui va couvrir les pays dans lesquels vous vous déplacez. D’un opérateur à l’autre, les états couverts varient. En règle général, c’est Orange qui offre les meilleurs choix. Un pass de voyage : il s’agit d’une solution d’appoint qui va vous permettre d’utiliser les SMS, les appels et une certaine enveloppe de données à l’étranger. Ce type de service est essentiellement proposé par les opérateurs historiques et les prix sont souvent très élevés.

Pour revenir, aux forfaits, les enveloppes de data ne sont pas les plus imposantes et les prix beaucoup plus élevés. Sinon, il est possible de souscrire à des abonnements sans engagement.

🗺 Quel forfait international choisir en 2024 ?

Il existe de nombreuses solutions pour les personnes cherchant un forfait international. Comme toujours chez Tom’s Hardware nous avons privilégié une formule sans engagement en choisissant l’offre B&You à 17,99 €/mois (+3€ pour compatibilité 5G). Cette dernière comprend 200 Go d’Internet utilisables en France métropolitaine et dans les DOM. Sinon, vous disposez de 30 Go de data pour vos déplacements à l’étranger. Ici, plus de 90 pays sont couverts dont, les États-Unis, le Japon, le Qatar, etc. Enfin, on retrouve les SMS/MMS et les appels illimités pour l’Hexagone et les DOM.

📲 Forfait + smartphone : est-ce vraiment la bonne affaire ?

Pendant, très longtemps, les consommateurs avaient l’habitude de se procurer un smartphone et un forfait au même moment. Mais de nos jours, avec le développement de la vente via les revendeurs spécialisés, cette pratique est devenue de plus en plus rare. Cependant, il est toujours possible de bénéficier d’un tarif avantageux sur son mobile si l’on choisit une formule avec engagement. Cependant, l’inverse est impossible. De même, pour profiter de ces offres, il faut passer par l’un des 4 opérateurs historiques (Free, SFR, Orange et Bouygues).

En règle général, ces forfaits sont intéressants si vous souhaitez vous procurer un smartphone haut de gamme comme un iPhone 15 ou une de ses déclinaisons. À l’inverse, ce système est rarement intéressant avec des appareils d’entrée ou de milieu de gamme. Il faut également prendre en compte le prix de l’abonnement. En effet, il s’agit presque toujours de forfaits mobiles avec engagement 24 mois et de nos jours, les opérateurs ont tendance à augmenter les prix à la fin de la première année. En résumé, il faut bien calculer les tarifs avant d’utiliser ce système.

✍️ Forfait mobile avec ou sans engagement ?

C’est une question qui revient souvent au moment de choisir son nouveau forfait mobile. Les formules avec ou, sans engament ont toutes les deux leurs avantages et inconvénients. Cependant, la seconde reste financièrement la plus intéressante. En effet, comme vous pouvez la résilier à tout monde, vous pouvez couper votre abonnement s’il n’est plus adapté à vos besoins ou alors si les tarifs ont augmenté. En effet, ce phénomène est fréquent avec les deux systèmes.

Quoiqu’il arrive, si vous foulez un forfait avec un bon rapport qualité/prix, pas besoin de vous engager. D’un autre côté, le principal intérêt d’un abonnement avec engagement est de profiter d’une remise sur votre futur smartphone. Mais, en règle général, on conseille de souscrire à des formules sans engament pour profiter d’un maximum de flexibilité et éviter les soucis liés à la résiliation.

Si résilier son forfait sans engagement est une chose aisée, on ne peut pas dire que ce soit toujours le cas avec les abonnements avec engagement. Cependant, il est tout à fait possible de résilier ses derniers sous certaines conditions. Cela a été rendu par la loi Chatel de 2005 qui a connu quelques modifications au fil du temps. Mais tout d’abord, sachez qu’il existe des différences s’il vous reste plus ou moins de 12 mois à payer. Enfin, quoiqu’il arrive, cette manipulation va avoir un coût. Voici comment résilier votre forfait avec engagement 24 mois :

Engagement moins de 12 mois : dans cette situation, vous allez devoir régler l’intégralité des mensualités de la première année plus 25% de la somme encore due à partir de 13e mois votre opérateur

dans cette situation, vous allez devoir régler l’intégralité des mensualités de la première année plus 25% de la somme encore due à partir de 13e mois votre opérateur Engagement plus de 12 mois : dans ce cas de figure, vous pouvez résilier à partir du 13e mois et il vous fera simplement de régler 20% des mensualités restantes.

En résumé, il est financièrement plus avantageux d’attendre afin de la première année d’engagement pour mettre fin à son contrat. Dernière précision, si vous êtes uniquement engagé 12 mois (ce qui est rare en 2024), vous devrez payer l’intégralité des mensualités restantes.

D’un autre côté, il existe plusieurs cas de figure qui permettent de ne pas avoir à payer ces différents frais. Voici, les situations où se désabonner est gratuit :

Perte de son emploi

Surendettement

Déménagement dans une zone non couverte par votre opérateur ou à l’étranger

Impossibilité d’accéder au service (décès, prison, etc.)

Hausse du prix de l’abonnement (par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 4 mois à compter de la notification du changement de tarif.).

De nos jours, il est facile de conserver son numéro de téléphone quand on passe d’un opérateur à l’autre. En effet, il existe un service permettant de réaliser facilement la transition : le code RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Pour obtenir ce dernier, les démarches sont très simples et nous allons vous expliquer comment faire.

Contactez par téléphone le service au 3179

Vous allez alors recevoir un SMS avec un identifiant de 12 caractères. S’il s’agit d’une ligne fixe, il vous sera donné par vocal et il vaut donc mieux avoir de quoi noter.

S’il s’agit d’une ligne fixe, il vous sera donné par vocal et il vaut donc mieux avoir de quoi noter. Si vous êtes toujours sous engament, cela sera précisé dans le SMS

Contactez l’opérateur auquel vous voulez souscrire et transmettez-lui le code RIO.

À partir de ce moment, c’est votre nouvel opérateur qui va s’occuper de toutes les démarches dont la résiliation de votre ancien forfait.

En général, il faut compter 3 jours pour que le portage soit effectif.

Il s’agit d’un service gratuit, disponible 7j/7 et 24h/24. Ce dernier est utilisable dans toute la France.