Panne Orange : voici le geste commercial prévu pour les abonnés

Après une panne nationale ayant perturbé les appels, SMS et connexions Internet mobiles mercredi 21 octobre, Orange a présenté ses excuses à ses abonnés. L’opérateur prévoit un geste commercial sous la forme d’un doublement de la data pendant un mois pour les clients concernés, dont les modalités restent à confirmer.

Orange a présenté ses excuses après une importante panne de son réseau mobile survenue mercredi 21 octobre 2026. Pendant près de dix heures, de nombreux abonnés Orange et Sosh ont rencontré des difficultés pour passer des appels, envoyer des SMS et accéder à Internet.

Une panne nationale causée par un équipement défaillant

Les premiers problèmes ont été signalés vers 11 h 20 dans plusieurs régions françaises. La plateforme Downdetector a enregistré près de 12 000 signalements au plus fort de l’incident.

Selon Orange, cette panne était liée à la défaillance d’un équipement situé au cœur de son réseau mobile. Les appels d’urgence n’auraient toutefois pas été affectés.

Un retour à la normale vers 21 heures

Après plusieurs heures de perturbations, le réseau a commencé à se rétablir progressivement en fin d’après-midi, notamment vers 18 heures. Orange a finalement confirmé le rétablissement de ses services mobiles peu après 21 heures.

Un doublement de la data en compensation

Pour s’excuser des désagréments, Orange prévoit, selon les informations communiquées, de doubler l’enveloppe de données mobiles des abonnés concernés pendant un mois, à compter du prochain renouvellement de leur forfait.

Concrètement, un client disposant de 100 Go pourrait bénéficier de 200 Go pendant un mois, sans frais supplémentaires. Les modalités précises de cette compensation, notamment pour les clients Sosh, restent toutefois à confirmer officiellement.

Orange a remercié ses abonnés pour leur patience et assuré que ses équipes restaient mobilisées pour garantir la stabilité du réseau.