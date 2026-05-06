Monter un PC gamer en 2026 ? Ça va vous coûter plus cher que prévu, c’est AMD qui le dit

La hausse des prix de la mémoire et des composants devrait peser sur la demande en matière de PC et de consoles dans les prochains mois.

AMD a publié des résultats solides pour son premier trimestre 2025, mais l’entreprise tempère ses perspectives pour la seconde moitié de l’année, notamment dans le secteur du jeu vidéo. En cause : la montée des prix de la mémoire et de certains composants, qui risque de freiner les achats de matériel informatique grand public.

Des résultats trimestriels portés par l’IA

Sur le plan financier, le premier trimestre s’est révélé favorable pour AMD. Le chiffre d’affaires a atteint 10,3 milliards de dollars, soit une progression de 38 % en glissement annuel. Le segment des centres de données a progressé de 57 % pour s’établir à 5,8 milliards de dollars, porté par les processeurs Epyc et les GPU Instinct destinés aux infrastructures d’intelligence artificielle.

Les segments Client et Gaming ont également progressé de 23 % à 3,6 milliards de dollars, avec des revenus gaming en hausse de 11 % à 720 millions de dollars, grâce à une demande stable pour les cartes graphiques Radeon.

Une seconde moitié d’année plus difficile

Malgré ces chiffres encourageants, AMD se montre prudent pour la suite. La directrice financière Jean Hu a indiqué que la demande dans le gaming sera « impactée par la hausse des coûts des composants et de la mémoire » au second semestre, avec une baisse des revenus attendue à « plus de 20 % » par rapport au premier semestre.

La PDG d’AMD, Lisa Su a décrit une situation de « marché de la mémoire tendu » et évoqué des « hausses de coûts du côté de la mémoire ». Elle a précisé qu’AMD a sécurisé suffisamment d’approvisionnement pour ses propres besoins, en particulier pour ses produits IA et centres de données à marges plus élevées, mais que le marché grand public subit les conséquences de cette tension.

L’explication est assez directe : lorsque les fabricants de mémoire peuvent écouler leur production de HBM et de DRAM avancée vers les serveurs d’IA à des prix plus élevés, le matériel destiné aux consommateurs passe au second plan en termes de priorité d’approvisionnement.

Le gaming, secteur particulièrement exposé

Le secteur du jeu vidéo est concerné à plusieurs niveaux. Les cartes graphiques Radeon dépendent de la mémoire GDDR, les consoles utilisent des SoC semi-custom AMD associés à des pools de mémoire importants, et les PC portables gaming sont déjà sensibles à toute variation dans les coûts de fabrication. Par ailleurs, la hausse des prix des barrettes RAM et des SSD rend les nouvelles configurations PC moins attrayantes pour les consommateurs, même lorsque les prix des GPU restent stables.

Le segment Radeon avait pourtant montré des signes de reprise après plusieurs trimestres difficiles, soutenu par l’accueil favorable réservé aux dernières générations de GPU. Du côté des consoles, la demande pourrait également être mise à l’épreuve en fin d’année, dans un contexte de fin de période des fêtes qui s’annonce chargé, notamment avec la sortie attendue de GTA VI.

La situation illustre une tension plus large dans l’industrie des semi-conducteurs : la demande en IA mobilise des ressources de production et de mémoire au détriment du marché grand public, avec des répercussions concrètes sur les prix et la disponibilité du matériel destiné aux joueurs.