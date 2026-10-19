Elon Musk promet une action SpaceX gratuite pour chaque enfant américain dès 2027

Et si des millions d’enfants devenaient actionnaires de SpaceX dès l’année prochaine ? C’est la promesse d’Elon Musk, qui envisage de distribuer gratuitement près de 72 millions d’actions de son entreprise, sans avoir encore précisé comment il compte s’y prendre.

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Le milliardaire a annoncé sur sa plateforme X, son intention d’offrir une action de SpaceX à chaque enfant aux États-Unis en 2027, précisant que cette initiative serait “la première d’une longue série”. Pour l’instant, aucun détail concret n’a été communiqué sur les modalités de cette distribution.

Un projet encore flou, mais Musk peut financièrement le faire

Musk n’a pas précisé quels critères d’âge seraient retenus pour bénéficier de cette offre, ni comment les actions seraient concrètement distribuées aux bénéficiaires. La date exacte de l’opération en 2027 reste également inconnue à ce stade.

Selon les estimations, cette promesse concernerait environ 72 millions de personnes âgées de moins de 18 ans aux États-Unis. Avec un cours de l’action SpaceX actuellement fixé à 146 dollars, la valeur totale de cette distribution représenterait environ 10,5 milliards de dollars.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.



This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Les ressources financières de Musk permettent d’envisager la réalisation de cet engagement. Selon un document déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) en août dernier, l’entrepreneur détenait 6,42 milliards d’actions SpaceX au 30 juin, un total qui inclut les actions détenues dans des fiducies dont il est le gestionnaire, les actions soumises à restriction, ainsi que celles pouvant être émises lors de l’exercice d’options.

Un contexte marqué par des initiatives similaires

Cette annonce intervient peu après celle d’Anthropic, société concurrente de xAI, qui a indiqué vouloir consacrer 5% de ses parts à un fonds destiné à financer des dons pour le “bien public”. L’entreprise a ensuite précisé que ce fonds pourrait recevoir 2% supplémentaires de ses actions, à la discrétion de son conseil d’administration. L’introduction d’Anthropic en bourse pourrait valoriser la société à plus de 1 000 milliards de dollars.

En réaction à cette annonce d’Anthropic, Musk avait recommandé de “distribuer les actions directement au public”, ajoutant que c’était précisément ce qu’il comptait faire.

Un parallèle avec les “Trump Accounts”

Cette démarche rappelle également le principe des “Trump Accounts”, ces comptes d’investissement fiscalement avantageux destinés aux enfants. Ce dispositif offre aux citoyens américains éligibles nés entre 2025 et 2028 un capital de départ de 1 000 dollars financé par l’État. Les familles, employeurs et autres donateurs peuvent ensuite alimenter ces comptes, dont les fonds sont investis dans des indices suivant les actions américaines afin d’aider les enfants à constituer un patrimoine au fil du temps.

Un lien existe déjà entre SpaceX et ce programme : Gwynne Shotwell, directrice de l’exploitation de l’entreprise, s’est engagée à verser plus de 320 millions de dollars de ses propres actions SpaceX pour financer des Trump Accounts au bénéfice de plus de deux millions d’enfants.