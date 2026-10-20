Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max : les prix européens ont fuité, la facture va faire très mal

Les futurs Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max s’annoncent particulièrement coûteux en Europe, mais leur prix ne serait pas leur seule surprise. De nouvelles informations révèlent des différences importantes de capacité de batterie entre les modèles européens et chinois.

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Un récent rapport a dévoilé les tarifs et plusieurs spécifications techniques destinés au marché européen pour les futurs Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max. La publication de leurs étiquettes énergétiques européennes indique que le lancement de ces appareils en Europe est désormais imminent.

Grille tarifaire et déclinaisons

D’après les informations divulguées, le Xiaomi 18 Pro sera décliné en deux capacités de stockage :

La version de 256 Go serait commercialisée au prix de 1 449 €.

La version de 512 Go grimperait quant à elle à 1 649 €.

Ce modèle Pro devrait être proposé en quatre coloris : noir, Cosmic Blue, Velvet Red et blanc.

Pour sa part, le Xiaomi 18 Pro Max ne serait disponible qu’en une seule version de 512 Go de stockage, au tarif de 1 849 €. Ce montant équivaut au prix de vente conseillé de l’iPhone 18 Pro Max en Europe pour une capacité similaire. Le rapport remet également ces chiffres en perspective face aux récentes fuites tarifaires concernant les vivo X500 Pro et X500 Pro Max, ainsi que les Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max.

Capacités de batterie et vitesses de charge

Les données révèlent des ajustements sur la capacité des batteries pour les versions européennes par rapport aux modèles chinois.

Côté Xiaomi 18 Pro, la batterie européenne serait d’une capacité nominale de 6 000 mAh (qui pourrait être présentée commercialement sous une capacité typique de 6 100 mAh, 6 150 mAh ou 6 200 mAh). À titre de comparaison, le modèle chinois intègre une batterie plus importante, de 7 000 mAh.

Sur le Xiaomi 18 Pro Max, la version européenne dispose d’une capacité nominale de 7 050 mAh (susceptible d’être communiquée comme une capacité typique de 7 200 mAh), contre 8 500 mAh pour la variante chinoise.

Du côté de la charge filaire, le Xiaomi 18 Pro européen prendra en charge une puissance de 90 W. Le Xiaomi 18 Pro Max atteindra quant à lui 100 W, une caractéristique identique à celle des deux modèles chinois. La recharge sans fil reste inchangée pour le marché européen, avec une puissance de 50 W sur les deux téléphones.

Quid de la durabilité de la batterie ?

Les étiquettes énergétiques officielles publiées apportent enfin une précision sur la durée de vie des composants. Xiaomi estime que les batteries des deux appareils devraient maintenir au moins 80 % de leur capacité initiale après un minimum de 1 000 cycles de charge.