Fuite sur l’A20 Pro : une première photo dévoile la puce des futurs iPhone 18 Pro et iPhone Fold

La puce A20 Pro des prochains iPhone se dévoile, son processeur graphique devrait être encore plus performant que la concurrence.

À l’approche de l’événement « Surprise and Shine » programmé pour le 9 septembre, une première image de la face avant de la puce A20 Pro d’Apple a fait son apparition. Le cliché a été partagé sur Weibo par l’utilisateur « White rice fried white rice », avant d’être repéré par Reptalica et publié sur le site Notebookcheck. Ce processeur, présenté comme le premier composant gravé en 2 nm par Apple pour l’iPhone, révèle plusieurs choix d’architecture.

Évolution du boîtier et de l’architecture mémoire

L’A20 Pro marque un changement de conception en abandonnant la technologie InFO_PoP au profit du format WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Dans cette configuration, les puces de mémoire ne sont plus empilées au-dessus du composant central (SoC), mais positionnées à ses côtés.

© Weibo

Cette modification permet d’élargir le bus mémoire à 96 bits tout en conservant la norme LPDDR5X, ce qui augmente la bande passante mémoire sans passer au standard LPDDR6. Les données relatives à l’efficacité énergétique de cette structure ne sont pas encore établies et nécessiteront les résultats des futurs tests de performance.

Processeur, cache et circuit graphique

Sur le plan matériel, l’A20 Pro intègre un processeur graphique (GPU) à 7 cœurs. Concernant le processeur central (CPU), la puce conserve une structure globale à six cœurs, répartis entre deux cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Les fréquences de fonctionnement de ces cœurs ne sont pas précisées.

La mémoire cache L2 associée aux deux cœurs de performance reste fixée à 16 Mo chacun, de manière identique à la puce A19 Pro. La mémoire cache L2 des cœurs d’efficacité évolue quant à elle de 6 Mo sur l’A19 Pro à 8 Mo sur l’A20 Pro.

Par ailleurs, des observations précédentes faisaient état d’un moteur neuronal (Neural Engine) plus grand que celui de la génération précédente. Cependant, les blocs correspondant au Neural Engine et au processeur d’image (ISP) ne sont pas identifiés sur l’image de la puce actuellement diffusée.

Appareils concernés

D’après les éléments disponibles, la puce A20 Pro est destinée à équiper les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ainsi que le premier smartphone pliant de la marque, l’iPhone Fold. Les détails manquants sur la puce devraient être précisés lors de la présentation officielle du 9 septembre.