Xiaomi 17 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max : lequel a la meilleure batterie ?

iPhone 17 Pro Max ou Xiaomi 17 Pro Max, lequel a la meilleure autonomie ? Malgré une batterie nettement plus grosse, le smartphone chinois peine à faire de l’ombre au dernier iPhone.

Une récente série de tests comparatifs menés par le média spécialisé TechDroider met en lumière les différences notables d’autonomie et de gestion thermique entre le Xiaomi 17 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max. Les résultats révèlent que le modèle de Xiaomi, équipé d’une batterie de 7500 mAh, ne devance son concurrent d’Apple que de cinq minutes, malgré une capacité supérieure de 55 %.

Une batterie plus grande, mais une avance minime

Le Xiaomi 17 Pro Max intègre une batterie de 7500 mAh, contre 4823 mAh pour la version non-eSIM de l’iPhone 17 Pro Max testée. Pourtant, lors d’un test d’endurance complet, le smartphone chinois s’éteint après 13 heures et 36 minutes d’utilisation continue, tandis que l’iPhone 17 Pro Max tient 13 heures et 31 minutes.

Cette différence marginalement en faveur de Xiaomi soulève des questions sur l’efficacité énergétique des deux appareils. Il est à noter que l’iPhone 17 Pro Max en version eSIM dispose d’une batterie légèrement plus grande (5 088 mAh), ce qui pourrait encore réduire l’écart en conditions réelles.

Gestion thermique et performances

Le test a également évalué la température des appareils pendant la décharge. Le Xiaomi 17 Pro Max a atteint 47,6 °C, contre 43,1 °C pour l’iPhone 17 Pro Max. Cette différence s’explique en partie par l’architecture matérielle et logicielle d’Apple, optimisée pour limiter la consommation d’énergie et la dissipation de chaleur.

À titre de comparaison, le OnePlus 13 et le Pixel 10 Pro XL ont enregistré des températures respectivement de 43,5 °C et 42,6 °C, tandis que le Galaxy S25 Ultra a affiché 45 °C. Le Xiaomi 15 Pro, un autre modèle de la marque, a quant à lui atteint 47,4 °C, confirmant une tendance à la surchauffe chez certains appareils Xiaomi lors de sollicitations intensives.

Comparaison avec d’autres flagships

Le test a inclus quatre autres smartphones haut de gamme :

Xiaomi 15 Pro : 12 heures et 31 minutes, 47,4 °C

: 12 heures et 31 minutes, 47,4 °C OnePlus 13 : 11 heures et 56 minutes, 43,5 °C

Pixel 10 Pro XL : 11 heures et 28 minutes, 42,6 °C

: 11 heures et 28 minutes, 42,6 °C Galaxy S25 Ultra : 11 heures et 20 minutes, 45 °C

Le Pixel 10 Pro XL a surpassé le Galaxy S25 Ultra dans ce test, inversant les résultats d’une précédente évaluation où Samsung avait pris l’avantage. Ces variations illustrent l’impact des mises à jour logicielles et des conditions de test sur les performances réelles des appareils.

Optimisation logicielle et matérielle

L’efficacité énergétique de l’iPhone 17 Pro Max s’explique par une combinaison de facteurs : un système sur puce (SoC) conçu pour minimiser la consommation, une intégration logicielle poussée entre iOS et le matériel, ainsi qu’une gestion thermique optimisée grâce à une chambre à vapeur.

À l’inverse, l’interface personnalisée de Xiaomi semble contribuer à une consommation accrue, comme en témoigne un pic de température ayant nécessité une pause temporaire lors du test.