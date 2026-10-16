700 Hz sur un écran gamer OLED : TCL prépare une petite révolution pour les joueurs

Des écrans OLED gaming à 700 Hz bientôt accessibles à un plus grand nombre de joueurs ? TCL mise sur une technologie de fabrication alternative pour produire ses futures dalles de 32 et 34 pouces, alors que les prix des moniteurs OLED continuent de chuter.

TCL travaille sur le développement de dalles OLED gaming capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 700 Hz. Selon les données du cabinet d’études Omdia, ces écrans de 32 et 34 pouces seront produits au sein de l’usine OLED de génération 8.6 de l’entreprise, située à Guangzhou, en Chine.

Le début de la production est prévu pour 2028, bien que le calendrier exact de commercialisation ne soit pas encore précisé. Les autres caractéristiques techniques, telles que la résolution d’image ou le temps de réponse, n’ont pas été communiquées.

Un procédé de fabrication alternatif

Pour concevoir ces écrans, TCL s’appuie sur la technologie d’OLED imprimé par jet d’encre (IJP OLED). Ce procédé consiste à pulvériser de microscopiques gouttelettes de matériaux organiques dissous dans un liquide au moyen de buses piézoélectriques, à la manière d’une imprimante bureautique déposant de l’encre sur du papier.

Cette approche diffère de la méthode traditionnelle d’évaporation thermique sous vide (VTE). Dans le procédé VTE, l’ensemble de la fabrication se déroule dans une chambre sous vide où des composés organiques émetteurs de lumière rouge, verte et bleue sont chauffés. Les molécules vaporisées sont ensuite déposées sur le substrat à travers des masques métalliques très fins perforés.

Selon ses partisans, la technologie IJP permettrait de réduire les coûts de fabrication en limitant le gaspillage de composés organiques coûteux, avec une économie pouvant atteindre 90 %. Ce système offre également une meilleure adaptabilité aux grands formats, ce qui pourrait rendre la production de téléviseurs OLED 4K et 8K plus économique, tout en assurant des rendements élevés et en prenant en charge des structures de pixels avancées.

Un marché dont le prix chute progressivement

Ce projet intervient dans un contexte de démocratisation des moniteurs OLED auprès des joueurs, favorisée par une diminution constante des tarifs. En 2026, le prix des écrans OLED standards de 27 pouces offrant une fréquence de 240 Hz a reculé de plus de 40 %, s’établissant aux alentours de 350 dollars. Les prévisions indiquent que cette baisse devrait se poursuivre l’année suivante pour se rapprocher des 300 dollars.

Le cabinet Omdia estime que les livraisons mondiales de moniteurs OLED atteindront un volume de 6,1 millions d’unités en 2026, ce qui représente une progression de 79 % par rapport à l’année précédente. Les volumes devraient dépasser les 7,5 millions d’unités en 2027. Pour l’année 2026, Asus devrait être le premier vendeur mondial sur ce secteur avec 23 % des livraisons, suivi par MSI qui détiendrait 14 % des parts de marché.