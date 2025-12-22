Écrans OLED : ce constructeur a réussi à dépasser Samsung sur son propre terrain

Les expéditions mondiales de moniteurs OLED progressent de 84% en 2025 pour atteindre 2,62 millions d’unités, portées par la demande gaming haut de gamme, tandis qu’Asus s’empare de la première place avec 21,9% de part de marché devant Samsung (18%).

Selon les données publiées par le cabinet d’analyse TrendForce, le marché mondial des moniteurs OLED enregistre une augmentation significative des volumes d’expédition au cours de l’année 2025. Cette dynamique s’accompagne d’une modification de la hiérarchie des constructeurs, marquée par le dépassement de Samsung par Asus en termes de parts de marché au troisième trimestre.

Volumes d’expédition et projections annuelles

Au troisième trimestre 2025, les expéditions mondiales de moniteurs OLED ont atteint 644 000 unités. Ce chiffre représente une hausse séquentielle de 12 % par rapport au trimestre précédent et une augmentation de 65 % en glissement annuel.

Pour l’ensemble de l’année 2025, les projections tablent sur un volume total de 2,62 millions d’unités, soit une croissance annuelle de 84 %. Cette expansion est corrélée à une demande accrue dans les secteurs du jeu vidéo haute performance (gaming) et de la création de contenu professionnel.

L’OLED en force, au-delà des 240 Hz

L’adoption de la technologie OLED sur ce segment est favorisée par des spécifications techniques précises : des taux de rafraîchissement atteignant ou dépassant 240 Hz, des temps de réponse quasi instantanés et un taux de contraste élevé. Toutefois, cette technologie présente des limitations persistantes.

Bien que la gestion des noirs soit absolue, la luminosité maximale sur l’ensemble de la dalle reste souvent inférieure à celle des technologies Mini-LED concurrentes. De plus, la durabilité des panneaux OLED face aux risques de marquage (burn-in) demeure une variable critique pour les usages bureautiques statiques, bien que des mécanismes de compensation logicielle soient désormais standards.

Asus prend la première place devant Samsung

L’analyse de la répartition par marque au troisième trimestre 2025 met en évidence plusieurs mouvements stratégiques.

Asus (21,9 % de parts de marché) : Asus occupe désormais la première position mondiale. Cette progression s’appuie sur une diversification du catalogue. Outre la gamme ROG destinée aux joueurs, le constructeur a intégré des modèles ProArt pour les créatifs ainsi que des solutions portables et pliables. Cette approche multi-segments permet de capter des volumes variés, mais impose en contrepartie une gestion complexe de la chaîne d’approvisionnement et du support technique sur des usages hétérogènes.

Asus occupe désormais la première position mondiale. Cette progression s’appuie sur une diversification du catalogue. Outre la gamme ROG destinée aux joueurs, le constructeur a intégré des modèles ProArt pour les créatifs ainsi que des solutions portables et pliables. Cette approche multi-segments permet de capter des volumes variés, mais impose en contrepartie une gestion complexe de la chaîne d’approvisionnement et du support technique sur des usages hétérogènes. Samsung (18 % de parts de marché) : Relégué à la seconde place, Samsung maintient des volumes d’expédition stables entre le premier et le troisième trimestre. La stratégie de la marque s’est concentrée sur les modèles phares (flagships) en début d’année, avant d’élargir les gammes au second semestre pour répondre à la demande saisonnière du quatrième trimestre.

Relégué à la seconde place, Samsung maintient des volumes d’expédition stables entre le premier et le troisième trimestre. La stratégie de la marque s’est concentrée sur les modèles phares (flagships) en début d’année, avant d’élargir les gammes au second semestre pour répondre à la demande saisonnière du quatrième trimestre. MSI (3ème position) : MSI progresse de la cinquième place en 2024 à la troisième en 2025. Le fabricant propose désormais plus de 20 modèles, ciblant spécifiquement les définitions UHD. Cette multiplication des références permet de couvrir divers segments tarifaires, mais expose la marque à une concurrence interne entre ses propres produits (cannibalisation) et nécessite une rotation rapide des stocks.

MSI progresse de la cinquième place en 2024 à la troisième en 2025. Le fabricant propose désormais plus de 20 modèles, ciblant spécifiquement les définitions UHD. Cette multiplication des références permet de couvrir divers segments tarifaires, mais expose la marque à une concurrence interne entre ses propres produits (cannibalisation) et nécessite une rotation rapide des stocks. LG Electronics (12,9 % de parts de marché) : LGE se positionne au quatrième rang après avoir subi un recul au deuxième trimestre, causé par le transfert de ses sites de production. Le rétablissement de la capacité industrielle et la promotion de modèles 45 pouces ont permis un rebond. TrendForce anticipe une possible remontée de LGE à la troisième place au quatrième trimestre, conditionnée par la stabilité de la nouvelle chaîne logistique.

En conclusion, l’année 2025 confirme l’intégration de l’OLED comme standard dans le segment premium des moniteurs informatiques, soutenue par une concurrence accrue entre les fabricants qui ajustent leurs stratégies entre spécialisation technique et diversification des gammes.