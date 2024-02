Meilleure TV 4K LED, QLED et OLED : quel téléviseur acheter en 2024 ?

Choisir son téléviseur en 2023 n’est pas une mince affaire. Entre les différentes tailles d’écrans, les technologies qui évoluent sans cesse et la multitude de modèles disponibles chez chaque constructeur, difficile de faire le tri. C’est pourquoi nous avons réuni pour vous les meilleures TV 4K LED, OLED et QLED de 2023.

Notre top 3 des meilleures TV 4K LED, OLED et QLED

Xiaomi A2, la TV 4K à petit prix 399€ Voir 284.10€ Voir 299€ Voir 299€ Voir 355.28€ Voir 366.80€ Voir Plus d'offres Samsung TQ75QN800C, la plus haut de gamme 3845€ Voir 3,848.75€ Voir 3849€ Voir 3849€ Voir 4229€ Voir 4229€ Voir 4229€ Voir 5499€ Voir Plus d'offres LG 55C3, la référence des TV OLED 1,386.75€ Voir 1179€ Voir 1198€ Voir 1,264.78€ Voir 1290€ Voir 1299€ Voir 1,367.60€ Voir Plus d'offres

À mesure que les années passent et que les technologies avancent, choisir son téléviseur est devenu un véritable casse-tête. Il faut dire que les constructeurs ne nous facilitent pas la tâche en donnant des noms à dormir debout à leurs modèles. La première tâche va donc être de les décrypter tout en se renseignant sur les différentes technologies actuelles : LED, OLED, QLED, Micro-LED. En faisant bien attention, car certaines appellations relèvent plus du marketing que d’une véritable innovation.

Les télévisions OLED et QLED sont aujourd’hui bien implantés sur le marché et se positionnent comme de véritables références. Cependant, ce n’est pas pour autant que les modèles LCD LED et micro-LED ne sont plus d’actualité. Il va donc être important de les comparer pour choisir la TV la plus adaptée à votre utilisation. Pour faire le tri parmi tous ces acronymes, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs téléviseurs 4K LED, OLED et QLED.

Xiaomi A2, la TV 4K à petit prix

Xiaomi A2 La TV 4K à petit prix

Commençons cette sélection par un téléviseur qui vous offre la possibilité de profiter de la 4K à prix réduit : le Xiaomi A2. Et si vous pensiez qu’un tarif aussi compétitif rime forcément avec nombreuses concessions, vous vous trompez. Le design de cette TV 43 pouces est sobre, mais les finitions son excellente. Avec son châssis en métal et ses bordures ultra-fines, elle n’a rien à envier aux modèles haut de gamme.

La dalle offre une définition 4K de 3840 x 2160 pixels et son large angle de vue de 178° vous permettra de ne rien manquer même si vous n’êtes pas placé directement en face. Elle est compatible avec les normes Dolby Vision, HDR10 et HLG. Cependant attention, cette dalle ne supporte qu’une fréquence de 50 Hz. Il ne faudra donc pas vous attendre à une fluidité à couper le souffle. Ajoutons qu’elle est dotée de deux haut-parleurs de 12 Watts compatibles avec les technologies Dolby Atmos et DTS HD. Là encore ce n’est pas transcendant, mais très convaincant pour cette gamme de prix.

Côté multimédia, elle embarque l’interface Android TV ce qui vous permet d’avoir accès à des applications du Google Play Store et donc des services de Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Cette TV se contrôle facilement via une télécommande fournie et dotée d’un micro qui vous permet d’utiliser votre voix. Terminons avec le fait qu’elle est équipée de 3 ports HDMI, 2 prises USB-A, un port Ethernet, une sortie optique et une prise jack. Ce n’est pas le téléviseur le plus performant du marché, mais il propose un excellent rapport qualité/prix. Et avec un tel tarif, difficile de demander plus.

Samsung 55AU7025, la qualité Samsung à un tarif abordable

Samsung 55AU7025 La qualité Samsung à un tarif abordable

Si vous avez un budget légèrement supérieur, vous pouvez profiter de la qualité Samsung et d’un téléviseur de 55 pouces tout en gardant la maîtrise de votre budget. Ce modèle exploite une dalle VA offrant une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels pour un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Elle offre une belle qualité d’affichage avec une luminosité élevée et des contrastes prononcés. Cette TV est aussi compatible avec le HDR10, le HDR10+ et le HLG. Cependant, ce n’est pas la plus belle image HDR du marché, il ne faudra donc pas s’attendre à des miracles avec un modèle d’entrée de gamme.

Côté audio, cette TV est équipée d’un système composé de deux enceintes de 10 Watts. Elles délivrent un son correct même si une barre de son vous offrira un rendu bien plus immersif. Et attention pour les amateurs de casque audio. Ce modèle ne possède pas de sortie dédiée, il faudra utiliser l’audio optique numérique. L’interface Tizen signée Samsung n’est pas des plus réactives, mais vous permettra de profiter des applications principales telles que Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube. Pour contrôler cette interface, une télécommande Samsung est à votre disposition, ergonomique et très simple à l’usage. On regrette simplement l’absence de micro.

Ce téléviseur de chez Samsung a le mérite de vous proposer une définition 4K sur un grand écran de 55″ pour un budget des plus abordables. Cela nécessite bien entendu de faire quelques sacrifices. Mais qui n’empêche en rien de profiter d’une expérience audiovisuelle très agréable.

Hisense 75E79KQ, le meilleur rapport qualité/prix

Hisense 75E79KQ Une TV QLED pour moins de 1000 euros

Passons maintenant au téléviseur que nous considérons comme le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection. Il est en effet difficile de trouver une TV QLED de 75″ à moins de 1000 euros, pourtant, Hisense rend cela possible. Parlons de ce qui saute aux yeux, son magnifique écran 4K (3820 x 2160 pixels). Ce dernier recouvre presque l’intégralité du produit tant les bordures sont fines. Avec un tel design, on se croirait face à un produit très haut de gamme. Du côté de sa dalle, on notera qu’elle est compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG, et du côté du son avec DTS:X et Dolby Atmos.

La technologie QLED offre un magnifique rendu et un très bon niveau de contraste. Cependant, il faut noter qu’elle n’est rafraîchie qu’à 50 Hz. Elle n’est donc pas réellement adaptée au gaming même si les gamers occasionnels pourront s’en contenter. Elle bénéficie aussi du VRR (Variable Rate Refresh) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode), deux dispositifs qui minimisent les effets de latence. Le son est réussi, avec un rendu audio spatialisé et enveloppant. Attention à posséder un meuble TV suffisamment grand pour la poser, d’autant plus que ses pieds sont aux extrémités.

Terminons avec l’interface Viaa U qui vous permettra d’utiliser toutes les applications du moment, notamment les services de streaming. La navigation n’est pas très réactive. La télécommande est ergonomique et possède un micro pour le contrôle vocal. En résumé, ce téléviseur QLED 4K propose un rapport qualité/prix incroyable. Et il représente un excellent compromis pour profiter d’une belle qualité tout en maîtrisant son budget.

Sony Bravia XR-55X90L, la TV gaming

Sony Bravia XR-55X90L la TV gaming

Si vous cherchez un téléviseur pour jouer aux jeux vidéo, mais que vous n’avez pas un énorme budget, voici le modèle qu’il vous faut. Cette TV Sony Bravia est dotée d’une dalle Full LED. Son prix est donc bien plus abordable que les produits QLED ou OLED, pourtant, elle vous permettra de profiter d’une belle expérience de jeux. Nous avons sélectionné ici le modèle 55″, mais sachez qu’elle existe aussi en 65″, 75″, 85″ et même 98″.

On apprécie son design très épuré, ses bordures ultra-fines et son cadre en aluminium très fin qui lui confère un aspect élégant. Son écran offre une définition 4K (3840 x 2160 pixels), est au format 16:9 et son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. On note également qu’il propose 7 modes affichages, dont certains optimisés pour les jeux vidéo. Les contrastes ne sont pas aussi profonds qu’avec une dalle OLED, toutefois ils sont très satisfaisants. Cette TV fonctionne très bien avec la PlayStation 5 en affichant un rendu optimisé, surtout en termes de HDR. Grâce à ces quelques paramétrages, l’expérience visuelle est très convaincante, vous offrant fluidité et immersion lors de vos sessions gaming.

Côté audio, vous profitez de 4 enceintes reparties autour du téléviseur délivrant un son très correct. Encore une fois, plusieurs modes sont disponibles dont un consacré aux jeux. À noter qu’il est compatible DTS Digital Surround et Dolby Audio et Dolby Atmos. Cette Sony Bravia fonctionne avec Google TV. Vous n’aurez donc aucun mal à installer vos applications via le Google Play Store. La télécommande est assez classique mais dispose d’un micro et de touches d’accès rapide vers 6 services de streaming.

LG 55C3, la référence OLED

LG 55C3 La référence OLED

Montons en gamme avec un téléviseur OLED signé LG. Ce modèle fait partie des références de l’année 2022, c’est pourquoi une nouvelle itération a vu le jour cette année. Bien entendu, pour une telle technologie, il vous faudra peut-être revoir votre budget à la hausse. Mais vous êtes assuré d’investir dans un produit de qualité que vous pourrez conserver plusieurs années. Cette TV se compose d’une dalle OLED qui occupe presque toute la surface grâce à des bordures très fines. Elle est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. On regrette toutefois l’absence du HDR10+.

Taillée pour le gaming grâce à ses quatre entrées HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K 120fps pour les consoles next-gen, il vous permettra de bénéficier d’une expérience de jeu immersif grâce à une latence réduite et à une luminosité et des contrastes saisissants. Sur le plan audio, vous bénéficiez d’une spatialisation sonore virtuelle offrant un très bon rendu. Et compatible avec DTS:X et Dolby Atmos.

L’interface Smart TV webOS 23 est des plus fluides vous donnant facilement accès aux services de streaming les plus populaires. Ajoutons qu’il est compatible avec Apple AirPlay 2, Google Assistant, LG ThinQ AI et Alexa. La télécommande quant à elle est très ergonomique. Elle est dotée de raccourcis vers Netflix, YouTube ou bien Amazon Prime Video. Ce modèle de chez LG se place comme l’une des meilleures télévisions OLED 4K du moment. Avec un rapport qualité/prix admirable et des performances excellentes.

Samsung TQ75QN800C, la plus haut de gamme

Samsung TQ75QN800C La plus haut de gamme

Terminons cette sélection avec un modèle de téléviseur ultra haut de gamme de chez Samsung. Il embarque une dalle Neo QLED, un système de rétroéclairage Mini-LED et une image Ultra HD 8K. Avec de telles performances, il ne fait aucun doute que vous obtiendrez une image aux couleurs éclatantes et aux contrastes profonds. Idéal pour le cinéma comme pour le gaming, cette télévision ne vous décevra pas.

Avec son système Mini-LED et sa technologie QLED 100 Hz elle se distingue donc par sa qualité d’affichage. Pour en profiter, vous avez la possibilité de regarder du contenu multimédia via l’interface Tizen et les applications de streaming. Mais aussi de brancher une console sur l’un des quatre ports HDMI 2.1. Ou encore de bénéficier des services Samsung Gaming Hub qui vous permet de jouer via le Cloud Gaming, notamment GeForce Now et Xbox Cloud Gaming.

Côté son, ce téléviseur est doté de plusieurs haut-parleurs pour une puissance totale de 70W. Il vous offrira un rendu immersif en toutes circonstances. Ajoutons qu’il est disponible en 65″, 75″ et 85″. Si vous souhaitez vous procurer une TV en 8K dès aujourd’hui, même si elle ne remplacera pas la 4K tout de suite, alors ce modèle représente ce que vous pouvez trouver de mieux. Attention cependant, vous devez être prêt à investir un gros budget.

🧐 OLED, QLED, Micro-LED ? Quelle technologie choisir pour son téléviseur ?

Les appellations LED, OLED, QLED ne sont pas toujours faciles à comprendre. Font-elles référence à de vraies innovations ou bien sont-elles seulement des opérations marketing ? Faire la lumière sur ces questions vous permettra de choisir un téléviseur adapté à vos besoins et à vos préférences sans payer pour des technologies dont vous n’avez pas besoin.

Les télévisions LED, bien qu’équipant une technologie assez datée, sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Plus performantes que les modèles LCD traditionnels éclairés avec un tube néon, elles sont pourvues de diodes électroluminescentes qui apportent une meilleure luminosité et un meilleur contraste. Sans parler de la consommation d’énergie moindre. Vous pouvez voir à travers notre sélection que cette technologie n’a pas été abandonnée par les constructeurs, loin de là, car elle permet de proposer des écrans d’excellente qualité pour un prix abordable.

Ne reste plus que deux technologies : les téléviseurs OLED (Organic Light Emitting Diode) et QLED (Quantum Dot LED). Elles proposent toutes deux une qualité d’affichage bien supérieure grâce à des noirs profonds, des couleurs intenses et une vive luminosité. Plus sophistiqué encore, il y a les écrans Mini LED. Ces derniers intègres des LED plus petites qui permettent un meilleur contrôle de la luminosité et du contraste. Les couleurs sont aussi plus précises. Cependant elles sont inévitablement plus chères que les LED classiques.

© Unsplash

📏 Quelle taille de TV choisir ?

Choisir la taille idéale de votre télévision est une étape cruciale pour garantir une expérience visuelle agréable. La taille de l’écran dépend généralement de la distance à laquelle vous prévoyez de regarder votre téléviseur.

Bien que les règles classiques suggèrent une distance de visionnage basée sur la diagonale de l’écran, il est important de noter que ces normes ont évolué avec l’avènement des écrans haute définition. Les technologies modernes permettent désormais de s’approcher davantage de l’écran sans ressentir de gêne visuelle. Avec une résolution 4K, les indications actuelles recommandent une distance minimale de 1,5 mètre pour un écran de 55″, et d’environ 1,7 mètre pour un écran Full HD de même taille.

Ces avancées technologiques offrent une plus grande flexibilité dans le positionnement de son téléviseur. Ainsi, tout en considérant les recommandations et vos préférences, il est également essentiel de tenir compte des capacités des écrans modernes pour optimiser votre expérience de visionnage.

💡 Qu’est-ce qu’une Smart TV ?

Une Smart TV est un modèle de téléviseur connecté à Internet, en filaire ou en Wi-Fi qui intègre un système d’exploitation qui vous permet de profiter de nombreuses fonctionnalités, notamment la navigation web, un VPN, la consommation de contenu multimédia sur YouTube ou Netflix grâce à des applications dédiées.

Les Smart TV vous offrent aussi la possibilité d’utiliser les assistants vocaux pour les contrôler avec votre voix, qu’il s’agisse des changements de chaînes ou bien du volume sonore. L’objectif étant de rendre l’utilisation de votre téléviseur plus pratique et ludique au quotidien avec des fonctionnalités innovantes.

🤔 Est-ce que la 8K vaut le coût ?

Ces dernières années, nous avons vu fleurir des TV 4K chez tous les constructeurs, mais depuis quelque temps, c’est au tour des modèles 8K de faire leur apparition. Cette nouvelle résolution (7680 x 4320 pixels) deviendra la norme dans un futur plus ou moins proche, mais est-ce qu’il est réellement nécessaire d’investir dès maintenant ?

En effet, si les téléviseurs sont capables d’afficher une telle résolution, aucune source n’est capable d’en envoyer. Des plateformes comme Netflix et YouTube n’accueillent pas de tels contenus à l’heure actuelle, et cela ne devrait pas arriver avant un moment. Pour l’instant, acheter une télévision 8K n’a que peu d’utilité, cependant avec l’évolution constante des technologies, il peut être intéressant de prendre une certaine avance. D’autant plus que les TV 8K sont des machines incroyables qui délivrent déjà une qualité d’affichage exceptionnelle.

© Unsplash

⚙️ Le HDR, c’est quoi ?

Le HDR (High Dynamic Range), en opposition au SDR (Standard Dynamic Range), est une technologie qui étend la plage dynamique de l’image affichée par un téléviseur. Son objectif est de rendre le visuel plus impactant. Les TV compatibles sont capables d’offrir une plus grande luminosité, mais aussi des noirs plus profonds, ce qui fait ressortir les détails. Le HDR est conçu pour nous permettre de voir plus détails de l’image, quelle que soit son exposition, afin d’être le plus proche possible de ce que voit l’œil humain. Plusieurs normes existent : HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision. À noter que les plus performants sont les deux derniers.

Cependant, tous les téléviseurs ne sont pas compatibles avec ces normes. D’autres le sont, mais n’ont pas la capacité technique de nous permettre de voir une réelle différence. Sur une télévision en dessous de 1200€ environ, le HDR n’apportera souvent que peu de valeur.

🔉 Quel système son choisir pour ma TV 4K ?

Lorsque vous envisagez d’améliorer le son de votre télévision, le choix du système audio est déterminant pour enrichir votre expérience de visionnage. Les barres de son offrent une solution compacte et élégante. Elles sont parfaites pour ceux qui recherchent une amélioration significative du son sans l’encombrement d’un équipement volumineux. Et avec l’avantage supplémentaire d’une installation facile et, pour certains modèles, l’intégration d’assistants vocaux et de capacités de streaming.

Pour une immersion totale, les systèmes home cinéma, composés de plusieurs haut-parleurs et d’un caisson de basses, recréent l’expérience d’une salle de cinéma chez vous, idéals pour les passionnés de films et de jeux vidéo, bien qu’ils requièrent plus d’espace et représentent un investissement plus important.

En choisissant votre système son, il est crucial de tenir compte de la connectivité désirée, de la facilité d’installation et, naturellement, de votre budget, pour trouver ce qui répond le mieux à vos besoins auditifs et esthétiques.

