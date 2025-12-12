L’OLED est-il mort ? Ce nouvel écran gamer HKC change toutes les règles

HKC bouscule le marché avec le M10 Ultra, un moniteur qui marie la luminosité aveuglante du Mini LED à une pureté colorimétrique jamais vue grâce à la technologie RGB, le tout enfin servi par le Graal de la connectique : le DisplayPort 2.1.

Depuis quelques années que je suis les conférences tech, j’ai entendu le mot “révolution” assez de fois pour voir qu’en fait, ça ne casse pas trois pattes à un canard en général. Mais de temps en temps, au milieu du bruit marketing, quelque chose de vraiment intrigant émerge. Aujourd’hui, c’est le fabricant chinois HKC qui sort du bois avec le M10 Ultra. Sur le papier ? C’est le premier moniteur Mini LED RGB au monde. Et si les promesses sont tenues, ça pourrait bien être la claque visuelle de l’année 2025.

Un spectre BT.2020 à 100%

Le nerf de la guerre, c’est cette technologie “RGB Mini LED”. Jusqu’ici, le Mini LED classique, c’était souvent des LED bleues avec une couche de phosphore jaune ou des points quantiques pour créer du blanc. C’est efficace, ça crache des lumens, mais ça manque parfois de finesse face à un OLED.

HKC change la donne en utilisant des LED rouges, vertes et bleues pour le rétroéclairage. Le résultat annoncé est tout bonnement hallucinant : une couverture de 100% de l’espace colorimétrique BT.2020. Pour vous donner une idée, la plupart des écrans “pros” actuels galèrent à atteindre 99% du DCI-P3, qui est nettement plus petit. Le BT.2020, c’est le Saint Graal, l’espace couleur que nos yeux peuvent voir mais que nos écrans échouent systématiquement à reproduire. Si ce chiffre est vérifié en labo, le M10 Ultra ne sera pas juste “coloré”, il sera chirurgical.

Ajoutez à cela une luminosité de 1000 nits (avec des rumeurs parlant de pics théoriques bien plus hauts sur ce type de dalle), et vous avez un écran qui ne vous oblige pas à vivre dans le noir complet comme un vampire pour apprécier votre contenu HDR.

Enfin une connectique qui ne vit pas dans le passé

Là où HKC marque un point décisif, et je pèse mes mots, c’est sur la connectique. Le M10 Ultra embarque du DisplayPort 2.1.

Ça semble anodin ? Détrompez-vous. C’est une pique directe, violente même, envoyée à des géants comme Asus ou Samsung. Récemment encore, on voyait débarquer des moniteurs “flagship” hors de prix équipés de vieux ports DisplayPort 1.4, incapables de gérer de la 4K à haute fréquence sans compresser le signal comme des brutes. C’est comme acheter une Ferrari et y mettre des pneus de Twingo.

Ici, HKC aligne le tout dans une cohérence notable : 4K à 165 Hz sans compression, ou un mode “Dual” FHD à 330 Hz pour les énervés de l’e-sport. C’est fluide, c’est propre, c’est cohérent. On notera aussi un port USB-C délivrant 98W, suffisant pour charger un MacBook Pro 16 pouces sans sourciller.

Le verdict est en suspens

Bien sûr, tout n’est pas encore gagné. Le design montré, avec ses bords fins mais son châssis arrière assez épais (et cet anneau RGB un peu cliché), rappelle que le Mini LED a besoin de place pour dissiper la chaleur. Un autre élément n’a pas encore été communique : le prix.

HKC n’a pas encore indiqué le tarif ni la date de sortie. Cette technologie RGB est complexe et coûteuse à produire. Mais si HKC parvient à placer ce M10 Ultra sous la barre des moniteurs OLED haut de gamme tout en garantissant l’absence de burn-in (le talon d’Achille de l’OLED), on tient peut-être le nouveau roi des écrans gamer. On attend maintenant de voir la bête en vrai pour confirmer si nos rétines survivront à une telle explosion de couleurs.