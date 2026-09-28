Elon Musk l’admet, Grok reste en dessous de Claude, mais vante ses agents IA

Grok n’est pas au niveau de la concurrence, Elon Musk lui-même le reconnaît. Cependant, diverses explications justifient le “retard” de l’IA de xAI face à Claude et ChatGPT.

Lors d’un entretien accordé au média China Media Group, Elon Musk s’est exprimé sur le positionnement de son entreprise xAI sur le marché de l’intelligence artificielle. S’il admet que Grok est en retard par rapport aux autres technologies, en particulier Claude d’Anthropic, il note toutefois une demande croissante pour ses agents IA.

Un décalage assumé face à Anthropic et OpenAI

Elon Musk a déclaré que la version actuelle de son modèle disponible publiquement, Grok 4.7, constitue un « solide modèle de travail », mais ses performances restent nettement en dessous de celles de Claude Opus 5.5, récemment lancé par Anthropic. Elon Musk justifie la différence de performances par la différence de maturité des deux structures, rappelant que xAI existe depuis trois ans, alors qu’Anthropic a été fondé il y a 6 ans.

© xAI

Ce retard avait déjà été évoqué mi-septembre par le dirigeant concernant la version Grok 4.8. Bien que non publiée et s’appuyant sur 2,5 milliards de paramètres, cette version ne devrait pas encore être en mesure de rivaliser avec ChatGPT Astra d’OpenAI, et encore moins avec Claude Fable de chez Anthropic. Mais Elon Musk n’a pas dit son dernier mot, bien loin de là. xAI déploie un datacenter doté de 1,2 million de puces graphiques NVIDIA pour faire tourner ses IA.

Positionnement sur l’ingénierie physique et croissance de Grok Bot

Parallèlement au développement du modèle de base, l’offre d’agent d’IA de la société, baptisée Grok Bot, voit sa demande augmenter de manière exponentielle. Présenté comme un assistant numérique personnel, cet outil enregistre une croissance d’environ 100 % par mois, selon les chiffres avancés par le dirigeant.

Sur la stratégie à long terme, Elon Musk souhaite cibler un segment différent de celui de ses concurrents. Selon lui, les produits d’Anthropic sont orientés vers l’ingénierie logicielle. Il ambitionne de son côté de spécialiser Grok dans l’ingénierie du monde réel, en exploitant les données issues des activités de SpaceX et de Tesla.