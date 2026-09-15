Intégration de ChatGPT : X renonce à ses griefs contre Apple et poursuit son action contre OpenAI

Visant initialement l’accord d’intégration de ChatGPT au sein des services d’Apple, X et SpaceXAI ont déposé une requête pour retirer la firme à la pomme de leur plainte antitrust. Soumise à la décision du juge Mark Pittman, cette démarche laisse OpenAI seule face aux accusations de concurrence déloyale.

X et SpaceXAI ont déposé aujourd’hui une requête pour abandonner volontairement leurs poursuites contre Apple dans le cadre du procès antitrust qu’ils avaient engagé contre cette entreprise et OpenAI.

Abandon des accusations contre Apple

L’année dernière, Elon Musk avait accusé Apple et OpenAI de collusion visant à empêcher les applications d’intelligence artificielle concurrentes de gagner en visibilité sur l’App Store.

Par la suite, X et xAI (devenu SpaceXAI) avaient intenté un procès antitrust contre les deux entreprises, arguant que l’accord d’Apple visant à intégrer ChatGPT dans Siri et Apple Intelligence donnait à OpenAI un avantage injuste par rapport aux services d’IA concurrents. Les deux entreprises avaient contesté l’ensemble des accusations.

Depuis lors, l’affaire était entrée dans une phase de communication de preuves, les parties se disputant l’accès à des documents internes et à des communications.

Il y a quelques mois, un juge fédéral avait ordonné à Musk de transmettre des courriels potentiellement pertinents provenant de ses comptes Tesla et SpaceX, après qu’OpenAI eut soutenu qu’il avait utilisé ces comptes pour mener des affaires relatives à xAI.

Selon le document déposé, les plaignants ont résolu leurs différends dans cette affaire avec Apple. X et SpaceXAI demandent donc à abandonner avec préjudice leurs accusations contre Apple, tout en maintenant leurs accusations contre OpenAI. Apple ne s’oppose pas à cette requête.

Le fait que X et SpaceXAI aient demandé un abandon avec préjudice signifie qu’ils n’ont pas l’intention de porter à nouveau les mêmes accusations contre Apple à l’avenir. L’abandon n’est toutefois pas encore définitif, car le juge Mark Pittman doit encore l’approuver.

La procédure contre OpenAI se poursuit

Concernant OpenAI, l’affaire ressemble désormais à une suite de la procédure distincte que Musk avait intentée contre l’entreprise, Sam Altman, Greg Brockman et Microsoft, qui s’est terminée plus tôt cette année.

Dans cette affaire, Musk accusait OpenAI d’avoir abandonné la mission à but non lucratif sous laquelle elle avait été fondée et d’avoir enrichi de manière inappropriée ses dirigeants à ses dépens. Un jury avait finalement rejeté les accusations de Musk en mai, estimant qu’elles avaient été déposées trop tardivement.