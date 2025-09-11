Elon Musk n’est plus l’homme le plus riche du monde, voici qui l’a dépassé

Larry Ellison, cofondateur et CTO d’Oracle, a dépassé Elon Musk pour devenir l’homme le plus riche du monde grâce à une hausse record de 40 % de l’action Oracle après des résultats trimestriels exceptionnels, portant sa fortune à 393 milliards de dollars.

Larry Ellison, cofondateur et président exécutif d’Oracle, a dépassé Elon Musk pour devenir la personne la plus fortunée au monde, selon l’indice Bloomberg Billionaires Index. Cette évolution s’explique par la publication des derniers résultats trimestriels d’Oracle, qui ont largement dépassé les attentes des analystes financiers, entraînant une hausse spectaculaire de la valeur de l’action du groupe.

Une progression record pour Oracle

Mercredi 10 septembre 2025, l’action Oracle a bondi de plus de 40 % en séance, portant la fortune de Larry Ellison à 393 milliards de dollars, contre 385 milliards pour Elon Musk. Bloomberg souligne qu’il s’agit de la plus forte augmentation en une seule journée jamais enregistrée par son indice des milliardaires, avec une hausse de 101 milliards de dollars pour Ellison en quelques heures seulement.

À 81 ans, Larry Ellison occupe également le poste de directeur technologique (CTO) d’Oracle. La majeure partie de sa fortune est liée aux actions du groupe, dont il détient environ 42,9 % du capital. Depuis le début de l’année, la valeur de l’action Oracle a progressé de près de 105 %, tirée par une forte demande pour ses services cloud et ses solutions d’intelligence artificielle.

Des résultats financiers solides

Les résultats du troisième trimestre 2025 d’Oracle, publiés mardi, ont révélé un chiffre d’affaires total de 14,1 milliards de dollars, en hausse de 6 % sur un an, et une croissance de 49 % pour son segment cloud infrastructure, atteignant 2,7 milliards de dollars. Les engagements restants (RPO) ont quant à eux augmenté de 62 %, à 130 milliards de dollars, reflétant une forte demande pour les solutions cloud et AI du groupe.

Une dynamique contrastée avec Tesla

Elon Musk, dont la fortune est principalement liée à Tesla et SpaceX, reste le premier actionnaire individuel de Tesla avec une participation estimée entre 13 % et 14 %. Cependant, l’action Tesla, bien qu’en légère hausse mercredi, accuse une baisse d’environ 12 % depuis le début de l’année. Contrairement à Oracle, SpaceX n’est pas cotée en Bourse, ce qui limite la liquidité et la valorisation publique de cette partie de son patrimoine.

Un classement en constante évolution

Elon Musk avait atteint la première place du classement des fortunes mondiales en 2021, avant d’être dépassé à plusieurs reprises par Jeff Bezos et Bernard Arnault. Son dernier passage en tête aura duré près d’un an. Larry Ellison, quant à lui, avait déjà dépassé Mark Zuckerberg en juillet 2025 pour devenir la deuxième fortune mondiale, avant de s’emparer de la première place.

Cette évolution rappelle que les classements des fortunes mondiales peuvent fluctuer rapidement en fonction des performances boursières et des stratégies d’investissement. Alors que la diversification est souvent recommandée, la concentration du patrimoine de Larry Ellison dans Oracle semble, pour l’instant, porter ses fruits.