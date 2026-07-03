pCloud casse ses prix : jusqu’à -70 % sur ses formules de stockage à vie

Pendant plusieurs jours, pCloud affiche jusqu’à 70 % de réduction sur ses plans de stockage à vie. De quoi profiter d’un stockage cloud sécurisé et de plusieurs services additionnels à moindre coût sans frais récurrents.

A l’occasion de la fête nationale, pCloud brade fortement les prix de ses plans de stockage à vie. Le service suisse, déjà utilisé par plus de 24 millions de personnes, propose en effet des promotions très agressives du 2 au 15 juillet. Si vous cherchez une solution de stockage cloud sécurisé et économique sans abonnement mensuel récurrent, c’est le moment de craquer.

Plan 1 To + pCloud Encryption : 199 € au lieu de 664 € (-70%)

au lieu de 664 € (-70%) Plan 2 To + pCloud Encryption : 299 € au lieu de 828 € (-64%)

au lieu de 828 € (-64%) Plan 10 To + pCloud Encryption : 890 € au lieu de 2119 € (-58%)

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pCloud ne se distingue pas uniquement par ses formules à vie particulièrement avantageuses sur le long terme. Après l’avoir testée en profondeur, nous pouvons confirmer que cette solution suisse rivalise sans difficulté avec les géants du secteur. Nous avons notamment apprécié ses performances solides, son interface simple à prendre en main, ainsi que ses protocoles de sécurité robustes. Le service s’appuie sur une infrastructure conforme à la réglementation suisse, réputée très stricte en matière de protection des données, ainsi qu’au RGPD.

Protégez vos fichiers à vie grâce à pCloud

pCloud est disponible sur Windows, macOS et Linux, mais aussi sur Android et iOS. Sur mobile, le téléversement automatique permet de libérer rapidement de l’espace. La synchronisation fonctionne très bien, garantissant une mise à jour instantanée de vos fichiers sur tous vos appareils. Des sauvegardes automatiques complètent l’ensemble afin de sécuriser efficacement les données importantes.

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En bonus, pCloud Encryption est actuellement inclus sans surcoût. Cette fonctionnalité permet d’activer le chiffrement de bout en bout sur vos fichiers les plus sensibles, garantissant un niveau de confidentialité renforcé. Concrètement, les données sont chiffrées avant même de quitter votre appareil.

La plateforme propose également des outils pensés pour le travail collaboratif. Avec pCloud Docs, il est possible d’éditer des documents en temps réel avec plusieurs personnes sans recourir à des services externes. L’écosystème intègre aussi des fonctions multimédias pratiques, comme un lecteur audio et vidéo et pCloud Photos. Ce service permet d’organiser automatiquement vos clichés par date dans une galerie intelligente. Il devient ainsi facile de parcourir ses souvenirs, d’accéder instantanément à une année précise et de naviguer simplement dans l’ensemble de sa photothèque.

pCloud intègre également un éditeur de photos permettant de retoucher ses images directement grâce à des outils avancés.



Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.