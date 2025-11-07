Starlink sera disponible dans les avions de ces 5 compagnies dès 2026

Starlink équipera dès 2026 plus de 500 avions des compagnies du groupe IAG, dont British Airways et Iberia, afin d’offrir un accès Internet haut débit en vol sur les liaisons européennes et transatlantiques.

Le service Internet par satellite Starlink, développé par SpaceX, poursuit son déploiement dans le secteur aérien. Le groupe International Airlines Group (IAG), qui regroupe notamment British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling et Level, a annoncé l’intégration progressive de la connectivité Starlink à bord de plus de 500 avions à partir du début de l’année 2026.

Après Air France et United, 5 nouvelles compagnies

Cette installation concernera des appareils des constructeurs Boeing et Airbus, couvrant à la fois les liaisons transatlantiques et les vols courts en Europe. Chaque compagnie du groupe décidera de son propre calendrier de déploiement. IAG exploite actuellement une flotte de 601 avions et transporte environ 122 millions de passagers par an vers 260 destinations dans 91 pays.

Selon le directeur général d’IAG, Luis Gallego, cette initiative vise à répondre aux besoins croissants des passagers en matière de connectivité. « Rester connecté en vol est devenu essentiel pour nos clients. Le Wi-Fi haut débit proposé par Starlink améliorera la rapidité et la fiabilité des connexions à bord », a-t-il indiqué.

Le groupe n’a pas encore communiqué d’informations sur la tarification du service pour les passagers.

Starlink, déjà présent sur des compagnies comme United Airlines, Alaska Airlines, Air France, Qatar Airways, WestJet ou encore Hawaiian Airlines, poursuit ainsi son expansion internationale. D’autres transporteurs, tels que SAS, Air New Zealand et JSX, ont également annoncé leur intention d’adopter cette technologie de SpaceX.

Amazon en embuscade pour d’autres compagnies

Le marché de la connectivité aérienne s’annonce toutefois concurrentiel. Amazon développe son propre réseau satellitaire, Project Kuiper, qui prévoit le déploiement de milliers de satellites en orbite basse et une première intégration à bord des avions de JetBlue.

Des premiers essais réalisés par CNET ont montré que la connexion Starlink pouvait atteindre des vitesses de téléchargement d’environ 250 Mbit/s, nettement supérieures à celles généralement observées avec les réseaux Wi-Fi aériens traditionnels. Cette performance s’explique notamment par la proximité des satellites Starlink, situés à basse altitude, par rapport aux satellites géostationnaires habituellement utilisés.