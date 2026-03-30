Test : pCloud est-il un service fiable pour stocker vos fichiers en ligne ?

pCloud est un service de stockage en ligne qui gagne à être connu, notamment pour ses nombreuses fonctionnalités et ses abonnements avantageux. Mais derrière les arguments marketing, qu’en est-il vraiment ? Vitesses de transfert, ergonomie, partage de fichiers, rapport qualité-prix… On vous dit tout dans ce test.

8,5/10 pCloud, le stockage à vie A partir de 199€ > pCloud Voir le verdict Sécurité renforcée

Formules à vie très avantageuses

Performances à la hauteur

Interfaces très intuitives

Compatibilité multiplateforme

Aucune limite de taille de fichier Support qui met parfois du temps à répondre

Pas d'intégration avec Google Workspace ou Microsoft 365 pour la collaboration

Smartphones saturés, ordinateurs à bout de souffle, fichiers éparpillés sur une multitude de supports externes… La gestion des données numériques est une véritable charge mentale pour bon nombre d’entre vous. Les services de stockage en ligne apportent heureusement une réponse concrète à ce désordre — à condition de choisir la bonne plateforme en fonction de vos besoins.

Dans un marché dominé par les géants Google Drive, OneDrive ou encore Dropbox, pCloud a de très bons arguments à faire valoir. Créé en 2013, ce service suisse met en avant des performances solides, une sécurité renforcée, une tarification attractive et une flopée de fonctionnalités pratiques, accessibles facilement sur tous vos appareils. Autant de promesses que nous avons voulu vérifier dans ce test.

💰 Combien coûtent les abonnements pCloud ?

Les prix des différentes formules

Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons le point sur les prix de pCloud. Trois formules de stockage sont disponibles, le tarif étant décroissant en fonction de la durée d’engagement : mensuelle, annuelle ou à vie :

Premium 500 Go : 4,99 €/mois — 49,99 €/an — 199 € en une fois

: 4,99 €/mois — 49,99 €/an — 199 € en une fois Premium Plus 2 To : 9,99 €/mois — 99,99 €/an — 399 € en une fois

: 9,99 €/mois — 99,99 €/an — 399 € en une fois Ultra 10 To : 29,99 €/mois — 299,99 €/an — 1 190 € en une fois

Chez pCloud, l’abonnement à vie est tout particulièrement avantageux. En prenant comme référence l’offre 2 To, il faut moins de quatre ans pour rentabiliser l’investissement face à Google One (99,99 €/an) et un peu plus de trois ans face à Dropbox (119,88 €/an). L’entreprise propose d’ailleurs régulièrement des promotions qui permettent d’alléger encore plus la facture.

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Y a-t-il une formule gratuite ?

Pour les plus hésitants, l’entreprise permet de tester la plateforme gratuitement et de bénéficier de 20 Go de stockage sans rien débourser. Un bon moyen de prendre le temps d’évaluer l’interface et les fonctionnalités avant de s’engager sur du long terme. Et si vous changez finalement d’avis, vous pouvez vous faire rembourser pendant les 14 jours suivant votre achat.

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Les plateforme compatibles

Le principe est simple. Une fois votre compte créé, vous pouvez entrer dans votre espace depuis n’importe quel appareil et y déposer toutes sortes de fichiers, sans restriction de taille. Le service est accessible de trois manières :

Navigateur web : via l’adresse my.pcloud.com, sans installation requise

: via l’adresse my.pcloud.com, sans installation requise Application de bureau : sur Windows, macOS et Linux

: sur Windows, macOS et Linux Application mobile : sur iOS et Android

Lors de notre test, nous avons apprécié la simplicité d’utilisation des différentes plateformes ainsi que leur clarté. Les interfaces sont épurées et sans fioritures : on comprend immédiatement comment procéder pour glisser-déposer un fichier, faire une sauvegarde, activer le téléversement automatique… pCloud est intuitif, ce qui est un très bon point, notamment pour les utilisateurs débutants. Voyons maintenant à quoi tout cela ressemble :

pCloud Drive

Il s’agit d’un disque dur virtuel qui s’intègre directement à l’explorateur de fichiers de votre ordinateur. Vos fichiers sont hébergés dans le cloud mais restent accessibles comme s’ils étaient stockés en local. Le tout sans occuper d’espace sur votre disque dur. Que ce soit pour glisser-déposer, utiliser vos applications classiques ou gérer vos dossiers, tout est pensé pour vous simplifier la vie sans bouleverser vos habitudes.

L’option Sync va plus loin en vous donnant la possibilité de lier vos dossiers locaux à votre espace cloud. C’est le principe de la synchronisation bidirectionnelle qui prime : tout changement réalisé sur votre machine se répercute automatiquement dans le nuage et vice-versa. C’est notamment très utile lorsqu’on travaille sans réseau : les modifications s’effectuent dès le rétablissement de la connexion Internet comme nous avons pu le constater lors de nos différents essais.

Version Web

Il est également possible d’accéder à pCloud en vous rendant sur l’interface web. Comme son homologue, on s’y familiarise très vite. L’espace est en effet pensé pour aller à l’essentiel : vous n’avez qu’à glisser-déposer vos fichiers n’importe où sur la page pour lancer le téléversement. L’affichage est personnalisable selon vos préférences — vue en grille ou en liste, tri alphabétique ou chronologique. La gestion des fichiers s’effectue via une barre d’actions rapides ou un menu contextuel (accessible avec un clic droit).

Autre point fort de l’interface web : la prévisualisation intégrée. Documents, images, vidéos et musiques peuvent être consultés directement depuis le navigateur, sans avoir à les télécharger. Lors de nos tests, le lecteur multimédia s’est montré très fluide, y compris pour la lecture de films.

Application mobile

pCloud est aussi disponible sur Android et iOS. Tous vos fichiers et dossiers y sont accessibles, comme sur les autres plateformes. On apprécie notamment le téléversement automatique qui permet de sauvegarder instantanément les photos et vidéos prises avec votre smartphone ou tablette, pour les retrouver à tout moment depuis n’importe quel appareil. Selon vos besoins, vous pouvez choisir de synchroniser toute votre galerie ou seulement les nouveaux clichés.



Pour alléger votre espace de stockage local, vous pouvez utiliser la fonctionnalité “Libérer de l’espace avec pCloud” accessible depuis les paramètres. L’application se chargera alors de supprimer les photos et les vidéos de votre appareil qui sont déjà sauvegardées dans le cloud. C’est une option incontournable pour éviter l’encombrement.



L’application propose aussi d’autres outils pratiques comme le mode hors ligne, qui vous permet d’accéder à vos dossiers et de lire vos contenus multimédias sans connexion Internet.

pCloud vous donne la possibilité de travailler collégialement avec d’autres utilisateurs. Voici ce qu’il est possible de faire :

Partage public : générez un lien pour envoyer un fichier ou un dossier sans que le destinataire ait besoin d’un compte pCloud. Vous pouvez protéger vos liens par mot de passe et définir une date d’expiration.

: générez un lien pour envoyer un fichier ou un dossier sans que le destinataire ait besoin d’un compte pCloud. Vous pouvez protéger vos liens par mot de passe et définir une date d’expiration. Personnalisation du partage : ajoutez un titre, une description, une image de titre ou de couverture, ce qui s’avère très utile dans un contexte professionnel.

Partage collaboratif : invitez d’autres utilisateurs pCloud dans un dossier et attribuez des droits spécifiques (lecture seule ou modification). Les modifications sont synchronisées en temps réel pour tous les membres.

Demande de fichiers : créez un lien unique pour recevoir des fichiers directement dans un dossier de votre espace, sans que l’expéditeur ait accès au contenu.

Ces fonctionnalités ont donné pleine satisfaction lors de nos manipulations. Au-delà du partage, c’est surtout sur le plan de la collaboration que pCloud peut s’améliorer. Le service possède une solution d’édition en ligne basée sur OnlyOffice qui permet de modifier documents, feuilles de calcul et présentations. La co-édition en temps réel est possible, avec un chat disponible pour échanger sans quitter l’interface.

Durant nos tests, la synchronisation des modifications entre deux comptes s’est montrée quasi instantanée, un bon point. En revanche, nous avons constaté qu’il n’était pas possible d’ouvrir directement un fichier dans Word Online ou Google Docs pour collaborer en temps réel dessus : la co-édition n’est supportée qu’au sein d’OnlyOffice. Cela peut notamment poser des problèmes de rendu sur des documents complexes intégrant des macros, des mises en page élaborées ou des formules complexes.

A noter que pCloud prépare son propre éditeur en ligne de documents qui devrait être lancé lors du second trimestre 2026.

💪 Les performances de pCloud sont-elles satisfaisantes ?

Lorsqu’on souscrit un service cloud, on s’attend à ce que les transferts soient rapides, tant en téléchargement qu’en envoi. En théorie, pCloud ne limite pas la vitesse des transferts : les performances dépendent principalement de la qualité de votre connexion. Pour voir si cette promesse est tenue et comparer pCloud à ses concurrents, nous avons réalisé un test avec un fichier vidéo de 1 Go sur une connexion fibre (892 Mb/s en téléchargement, 843 Mb/s en envoi).

Après avoir réalisé les essais trois fois pour chaque service, nous pouvons vous fournir une moyenne parlante. En téléchargement, pCloud atteint une vitesse moyenne de 98 Mo/s, permettant de récupérer notre fichier en un peu plus de 10 secondes — soit près de 40 % plus rapidement que Google Drive et OneDrive dans les mêmes conditions. En envoi, la différence est moins flagrante : pCloud (27,11 s) se situe dans le sillage de Google Drive (25,52 s) et devance OneDrive (33,11 s).

Ces résultats dépendent de notre configuration et ne reflètent pas une vérité universelle. Ils montrent néanmoins la solidité de l’infrastructure de pCloud. La localisation de ses serveurs au Luxembourg est bénéfique pour les utilisateurs français, offrant des débits qui rivalisent avec ceux des principaux acteurs du secteur.

pCloud Backup sauvegarde automatiquement les fichiers de votre choix, les modifications étant répercutées en temps réel. Une protection bienvenue contre les pertes, les pannes matérielles ou les ransomwares.

Attention toutefois : la fonction agit comme un miroir de vos fichiers locaux, et non comme une copie de sauvegarde autonome. Toute suppression effectuée en local se répercute également dans le cloud et vice-versa. Pour pallier cette limite, pCloud Rewind garde un historique des modifications et des suppressions, permettant de faire un saut dans le passé et de restaurer des fichiers effacés ou corrompus. La durée de rétention dépend du plan souscrit :

Compte gratuit : 15 jours

: 15 jours Compte Premium : 30 jours

: 30 jours Option “Historique prolongé” (79 €/an) : 365 jours

Le fonctionnement est assez simple. Dans la section Rewind du site pCloud, vous devez sélectionner une date et heure et votre compte apparaîtra exactement comme il était à ce moment précis. Vous aurez alors tout loisir de restaurer et de télécharger les fichiers de votre choix.

Notez aussi que la fonctionnalité Révisions de pCloud enregistre automatiquement l’historique de vos fichiers à chaque modification. Vous pouvez ainsi consulter, télécharger ou restaurer une version antérieure en cas d’erreur ou de corruption. Les délais de rétention sont identiques à ceux de Rewind.

🔐 pCloud est-il un service de stockage sécurisé ?

La sécurité constitue l’un des atouts majeurs de pCloud. Installé en Suisse, le service s’appuie sur un cadre légal réputé parmi les plus rigoureux pour la protection des données. L’entreprise est certifiée ISO 9001:2015 (gestion de la qualité) et ISO 27001:2013 (sécurité de l’information). Elle chiffre les transferts via le protocole éprouvé TLS/SSL, protège les données au repos avec le protocole très robuste AES-256 et réplique chaque fichier en plusieurs copies sur des serveurs distincts.

Conforme au RGPD, pCloud vous laisse choisir la localisation de vos données : États-Unis ou Luxembourg. L’authentification à deux facteurs vient compléter ce dispositif pour sécuriser l’accès à votre compte. Pour les fichiers les plus sensibles, l’option payante Encryption pousse la protection un cran plus loin : vos documents sont chiffrés directement sur votre appareil, avant même d’atteindre les serveurs de pCloud.

Pour prouver la solidité de son chiffrement, pCloud a lancé un défi public doté de 100 000 dollars. Résultat : six mois de tentatives, près de 3 000 participants venus d’universités et d’organisations du monde entier et aucune brèche trouvée. L’initiative date toutefois de 2015 — ce qui commence à faire loin. Des audits de sécurité indépendants et réguliers seraient les bienvenus par souci de transparence.

☎️ Le support client répond-il rapidement ?

Le support client est joignable par e-mail ou via un formulaire en ligne, en français. Les réponses fournies ont été très satisfaisantes lors de nos échanges, l’équipe s’efforçant de traiter efficacement notre problème. Les délais, en revanche, se sont avérés variables : si certaines de nos demandes ont obtenu une réponse en quelques heures, d’autres ont nécessité plusieurs jours d’attente. L’absence de chat en direct ou d’assistance téléphonique se fait d’autant plus ressentir lorsque la demande est urgente.

On peut heureusement compter sur la section Assistance du site qui permet de résoudre des problèmes récurrents sans avoir à contacter l’équipe.