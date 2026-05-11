pCloud : promotions exceptionnelles sur les offres de stockage à vie pour toute la famille, faites vite !

pCloud lance une importante opération promotionnelle sur ses offres de stockage à vie destinées aux familles (et aux amis). Des réductions allant jusqu’à -65 % sont proposées pendant une durée limitée. En bonus, le service suisse offre sa fonctionnalité de chiffrement avancé, pCloud Encryption.

pCloud s’est imposé comme un service de stockage cloud particulièrement fiable et crédible. Basée en Suisse, l’entreprise s’est notamment démarquée grâce à ses offres de stockage à vie. Contrairement aux modèles par abonnement de la concurrence, il suffit de payer une seule fois pour bénéficier d’un espace de stockage durable. Vous ferez ainsi de grosses économies sur le long terme, d’autant plus si vous souscrivez pendant une période promotionnelle.

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Du 11 au 24 mai, pCloud propose de fortes réductions sur ses forfaits de stockage à vie destinés aux familles. L’offre peut être partagée jusqu’à cinq utilisateurs de votre choix (amis, familles, collègues), chacun bénéficiant de son propre espace de stockage indépendant.

Cerise sur le gâteau, l’option pCloud Encryption est offerte. Celle-ci permet d’accéder à un dossier Crypto sécurisé par le chiffrement côté client. Autrement dit, vos fichiers sensibles sont chiffrés directement sur votre appareil et vous seul en détenez la clé d’accès.

Forfait 2 To Family Lifetime + pCloud Encryption Lifetime gratuit : 449 € au lieu de 1119 € (-60%)

: 449 € au lieu de 1119 € (-60%) Forfait 5 To Family Lifetime + pCloud Encryption Lifetime gratuit : 599 € au lieu de 1698 € (-65%)

: 599 € au lieu de 1698 € (-65%) Forfait 10 To Family Lifetime + pCloud Encryption Lifetime gratuit : 1099 € au lieu de 2478 € (-56%)

Si vous cherchez une solution cloud à partager en famille, c’est le moment idéal pour sauter le pas. Lors de notre test de pCloud, nous avons été particulièrement impressionnés par ses vitesses de transfert élevées, capables de rivaliser sans difficulté avec des services comme Google Drive. Accessible sur navigateur, PC Windows, Mac, Android et iOS, la plateforme offre une synchronisation instantanée sur l’ensemble de vos appareils.

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La plateforme se distingue aussi par sa grande simplicité d’utilisation et sa prise en main rapide, même pour des utilisateurs néophytes. Chez pCloud, il n’y a pas de limite de taille ce qui permet de stocker de gros fichiers sans contrainte. Le service se démarque également par ses protocoles de sécurité renforcée, ainsi que par ses fonctionnalités de restauration efficaces, permettant de récupérer facilement ses données en cas de besoin.



Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.