Un an après la fin officielle du support de Windows 10, les conséquences commencent à se faire sentir pour les utilisateurs. Plusieurs éditeurs limitent désormais les mises à jour de leurs logiciels sur l’ancien système de Microsoft. De quoi donner une raison supplémentaire de passer à Windows 11, d’autant qu’il est possible de s’équiper à moindre coût.

Depuis le 14 octobre 2025, Windows 10 ne bénéficie plus du support standard de Microsoft. Si le système continue de fonctionner, il ne reçoit plus aucuns correctifs de sécurité gratuits dans le cadre du support classique. Les utilisateurs peuvent toutefois prolonger temporairement leur protection grâce au programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU).

Mais la sécurité n’est pas le seul problème. Les éditeurs de logiciels commencent eux aussi à tourner la page de Windows 10 et les conséquences sont parfois très concrètes : nouvelles fonctionnalités indisponibles, mises à jour limitées ou impossibilité d’installer les dernières versions de certaines applications. On y revient plus bas dans cet article.

Migrer vers Windows 11 devient donc de plus en plus urgent, mais pas de panique, cela peut ne vous couter que 22€ grâce à VIP-URcdkey. Le site parvient à proposer des prix particulièrement bas grâce à la revente de licences OEM déjà mises sur le marché et revendues comme logiciels d’occasion. Mais il s’agit bien de licences officielles qui profitent de toutes les mises à jour.

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✋ Microsoft 365 : les nouvelles fonctionnalités vont s’arrêter

Certes les applications Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook, continuent de fonctionner sur Windows 10. Microsoft a même prévu de maintenir leurs mises à jour de sécurité jusqu’au 10 octobre 2028.

En revanche, les utilisateurs ne peuvent plus profiter des nouveautés. Les applications Microsoft 365 vont donc rester bloquées à la version 2608 de Windows 10, sortie le 18 août 2026, sans recevoir les évolutions fonctionnelles ultérieures.

Autrement dit, les logiciels continueront de remplir leurs fonctions essentielles, mais leurs utilisateurs vont devoir se passer des améliorations réservées aux systèmes plus récents.

Certaines versions d’Office (2016 et 2019) ne sont plus prises en charge depuis octobre 2025, tandis qu’Office 2021 a atteint sa fin de support en octobre de cette année. C’est-à-dire qu’il n’y aura plus aucune mise à jour y compris celles qui concernent la sécurité. Là aussi investir 19€ dans une licence Office 2024 proposée sur le site de VIP-URcdkey peut sembler être une résolution prudente.

🎥 Adobe : Windows 11 devient indispensable pour certains logiciels

Citons également Adobe dont certains logiciels vidéo ne fonctionnent tout simplement plus sur Windows 10. En effet, les versions 2026 de Premiere Pro, After Effects, Media Encoder ou Audition exigent désormais Windows 11 24H2 au minimum pour pouvoir tourner. Impossible, donc, d’installer ces versions sur un ordinateur sous Windows 10.

Les utilisateurs qui souhaitent profiter des dernières améliorations de leurs outils de montage doivent désormais envisager une migration, à condition que leur matériel soit compatible.

Cette décision ne s’applique pas à l’ensemble de la suite Creative Cloud et plusieurs applications, dont Photoshop, restent compatibles avec Windows 10.

⛈️ OneDrive : les anciennes versions de Windows 10 pénalisées

Même les services de stockage en ligne sont concernés. Microsoft va maintenir les mises à jour de l’application OneDrive sur Windows 10 22H2 (sortie en 2022) jusqu’en octobre 2028. En revanche, les versions antérieures de Windows 10 ne reçoivent plus de mises à jour de OneDrive depuis août 2026.

Cela ne signifie pas que le service cesse immédiatement de fonctionner, mais les utilisateurs concernés ne bénéficient plus des dernières corrections et améliorations de l’application.

👉 Tous les logiciels n’ont pas encore abandonné Windows 10

Heureusement, la situation n’est pas identique chez tous les éditeurs. Google Chrome, par exemple, continue de prendre officiellement en charge Windows 10, sans date d’abandon annoncée.

De nombreux antivirus restent également compatibles avec le système. Ils peuvent toujours détecter les logiciels malveillants, même s’ils ne remplacent pas les correctifs de sécurité de Windows.

Le véritable risque est donc celui d’une incompatibilité progressive, qui pourrait devenir de plus en plus contraignante au fil des mises à jour.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.