Mauvaise nouvelle si vous utilisez Windows 10, vous allez peut-être devoir changer de PC

Près d’un milliard d’ordinateurs fonctionnent encore sous Windows 10, dont environ 500 millions sont trop anciens pour passer à Windows 11, freinant nettement l’adoption du nouvel OS malgré la fin du support principal.

©Tom’s Hardware

Deux mois après l’arrêt officiel du support standard par Microsoft, l’ancien système d’exploitation conserve une base d’utilisateurs massive. Selon les données récentes de l’industrie, des centaines de millions d’ordinateurs ne sont pas techniquement aptes à migrer vers Windows 11.

La transition vers Windows 11 compliquée

Bien que Microsoft ait mis un terme au support standard de Windows 10 en octobre dernier, la transition vers la nouvelle génération de système d’exploitation s’avère plus complexe que prévu. Selon des déclarations récentes de la direction de Dell, environ un milliard d’ordinateurs à travers le monde fonctionnent encore sous la précédente version de l’OS de Microsoft.

Lors de la présentation des derniers résultats financiers du constructeur, Jeffrey Clarke, directeur des opérations chez Dell, a apporté un éclairage technique sur cette situation. Il estime que sur ce milliard de machines, environ 500 millions sont matériellement trop anciennes pour supporter Windows 11. Les 500 millions restants disposent des capacités techniques requises mais n’ont pas encore effectué la mise à niveau. Pour les fabricants de matériel, ces deux scénarios représentent un potentiel de renouvellement du parc informatique.

Des prérequis matériels parfois bloquants

Les statistiques de StatCounter confirment cette lente mutation. Si Windows 11 est désormais majoritaire avec 53,79 % des installations mondiales, Windows 10 conserve une part de marché significative de 42,62 %. À titre de comparaison, Windows 7 représente désormais moins de 3 % du parc.

L’un des principaux freins à l’adoption réside dans les exigences matérielles strictes imposées par Microsoft lors du lancement de Windows 11 fin 2021. Ces contraintes empêchent l’installation du système sur des machines pourtant fonctionnelles, obligeant les utilisateurs souhaitant se mettre à jour à acquérir du nouveau matériel.

Windows 10 a encore un peu de répit

Face à l’impossibilité d’une migration massive et immédiate, Microsoft a mis en place un programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Ce dispositif garantit l’envoi de correctifs critiques pour une année supplémentaire.

Ce sursis est proposé gratuitement aux utilisateurs de OneDrive, ou accessible via un paiement unique de 30 dollars (ou 1 000 points Microsoft Reward). Cette mesure vise à sécuriser les postes des utilisateurs réticents au changement ou attendant la mise à jour de leurs applications, tout en gérant l’obsolescence technique d’une partie importante du parc informatique mondial.