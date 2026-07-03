Canva Pro à seulement 10 € pour 1 an, Windows 11 Pro à 22 € : les soldes d’été commencent chez VIP-URcdkey

Canva Pro devient beaucoup plus accessible grâce à cette offre de VIP-URcdkey. L’abonnement annuel passe de 110 € à seulement 10 €, tout en conservant votre propre compte Canva avec les fonctionnalités premium en plus.

Il n’est plus vraiment utile de présenter la désormais célèbre plate-forme de création graphique destinée aux indépendants, aux créateurs de contenu et aux petites entreprises. Elle permet de concevoir facilement des visuels professionnels, même sans compétences en graphisme.

Grâce à VIP-URcdkey, ce qui coûte en temps normal 110€, ne vous coûtera que 10€ avec VIP-URcdkey. Attention pour profiter de cette offre, il faut déjà disposer d’un compte gratuit sur Canva. Après votre achat vous ne recevrez pas de code mais un lien d’activation qui en cliquant dessus vous fera passer à la vitesse supérieure. Mais vous disposerez bien de votre propre espace.

VIP-URcdkey teste tous les produits après leur réception afin de garantir leur bon fonctionnement. La différence de prix s’explique principalement par les mécanismes de distribution régionaux et les achats en gros.

Par rapport à la version gratuite, Canva Pro donne accès à une vaste bibliothèque de contenus premium, à des outils avancés d’automatisation ainsi qu’aux dernières fonctionnalités d’intelligence artificielle regroupées au sein de Canva AI 2.0. On vous en dit plus en bas d’article.

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Bien sûr le site propose toujours des licences Microsoft à prix très compétitifs. Ainsi si vous souhaitez acheter une licence Windows 11 à moindre coût, cette solution mérite votre attention. Les licences proposées sont officielles, reconnues et validées par Microsoft au moment de leur activation. Vous bénéficiez ainsi de l’ensemble des mises à jour et des correctifs publiés par l’éditeur. Le site peut proposer des tarifs aussi attractifs grâce au marché des licences logicielles d’occasion.

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🤔 Les atouts de Canva Pro vs Canva gratuit

Voici quelques-unes des principales différences entre la version gratuite et la version Pro de Canva, notamment les fonctionnalités qui permettent de gagner du temps et d’améliorer le flux de travail.

Plus de 100 millions de ressources premium : accédez à une immense bibliothèque de photos, vidéos, illustrations, icônes et éléments graphiques de qualité professionnelle pour enrichir toutes vos créations.

: accédez à une immense bibliothèque de photos, vidéos, illustrations, icônes et éléments graphiques de qualité professionnelle pour enrichir toutes vos créations. Des milliers de modèles professionnels : réalisez rapidement des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des affiches, des CV, des flyers, des brochures ou encore des cartes de visite, sans partir d’une page blanche.

: réalisez rapidement des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des affiches, des CV, des flyers, des brochures ou encore des cartes de visite, sans partir d’une page blanche. Un kit de marque complet : centralisez vos logos, couleurs, polices et autres éléments graphiques afin de conserver une identité visuelle homogène sur l’ensemble de vos supports de communication.

: centralisez vos logos, couleurs, polices et autres éléments graphiques afin de conserver une identité visuelle homogène sur l’ensemble de vos supports de communication. Magic Studio et les outils d’intelligence artificielle : profitez de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, comme la génération de textes et d’images, la suppression automatique de l’arrière-plan, la retouche photo, la traduction ou encore le remplissage intelligent.

: profitez de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, comme la génération de textes et d’images, la suppression automatique de l’arrière-plan, la retouche photo, la traduction ou encore le remplissage intelligent. Magic Resize : adaptez automatiquement un même visuel à différents formats (Instagram, Facebook, LinkedIn, affiches, bannières, etc.) en quelques secondes et sans avoir à tout recommencer.

: adaptez automatiquement un même visuel à différents formats (Instagram, Facebook, LinkedIn, affiches, bannières, etc.) en quelques secondes et sans avoir à tout recommencer. 1 To de stockage cloud : sauvegardez l’ensemble de vos créations, photos et ressources dans le cloud afin d’y accéder facilement depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile.

: sauvegardez l’ensemble de vos créations, photos et ressources dans le cloud afin d’y accéder facilement depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile. La planification des publications : programmez directement la diffusion de vos contenus sur plusieurs réseaux sociaux sans quitter Canva, un véritable gain de temps pour les créateurs de contenu.

: programmez directement la diffusion de vos contenus sur plusieurs réseaux sociaux sans quitter Canva, un véritable gain de temps pour les créateurs de contenu. Des exports dans de nombreux formats : téléchargez vos créations en PDF haute qualité, PNG avec fond transparent, JPEG, MP4 ou GIF afin de répondre à tous vos besoins, qu’ils soient destinés au web ou à l’impression.

: téléchargez vos créations en PDF haute qualité, PNG avec fond transparent, JPEG, MP4 ou GIF afin de répondre à tous vos besoins, qu’ils soient destinés au web ou à l’impression. Des outils collaboratifs avancés : partagez vos projets avec vos collaborateurs, laissez des commentaires, attribuez des tâches et modifiez les créations à plusieurs en temps réel, comme sur un document collaboratif.

: partagez vos projets avec vos collaborateurs, laissez des commentaires, attribuez des tâches et modifiez les créations à plusieurs en temps réel, comme sur un document collaboratif. L’export dans de nombreux formats, dont PDF haute qualité, PNG avec fond transparent, MP4 et GIF.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.