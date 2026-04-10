Avec Windows 11, votre PC peut aller deux fois plus vite (voici pourquoi) et cela ne vous coûtera que 19€

Passer à Windows 11 ne se résume pas à un simple changement d’interface. Le système a été pensé pour tirer pleinement parti des composants récents, ce qui peut se traduire par un vrai gain de performances au quotidien.

Malgré toutes les critiques qui accablent régulièrement Windows 11, il reste le système d’exploitation le plus présent sur les PC français (70% d’après Statcounter) et aussi l’un des plus performants.

Alors si vous hésitez encore à acheter une licence Windows 11, nous allons vous expliquer pourquoi il peut vous faire gagner en rapidité au quotidien. Et autre atout majeur, il ne coûte que 19€ à condition de l’acheter sur le site de VIP-URcdkey.

En effet, en exploitant la législation européenne sur les logiciels d’occasion, le site arrive à proposer des prix défiant toute concurrence, bien inférieurs à ceux proposés par Microsoft (145€ vs 19€ pour une licence Windows 11 Home…). Pour autant, il s’agit de licences tout ce qu’il y a de plus officielles qui sont validées par Microsoft au moment de leur installation, et qui bénéficient de toutes les mises à jour qui seront déployées dans le futur.

🔥 Licences Windows et Office : les meilleures offres

Nous avons sélectionné pour vous quelques-unes des offres les plus intéressantes de VIP-URcdkey. Attention de ne pas oublier le code promo TOMS25 qui donne droit à une réduction de 30% !

Microsoft Windows

Microsoft Office

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Pack Windows + Office

👉 Comment se passe l’installation ?

VIP-URcdkey vous communiquer votre numéro de licence dès votre achat terminé. Vous n’aurez plus qu’à l’installer.

Pour une licence Windows : allez dans les paramètres de votre ordinateur, puis dans la section Activation. Entrez votre clé produit, il n’y a plus qu’à suivre les instructions affichées à l’écran.

Pour une licence Office : rendez-vous sur le site de Microsoft pour télécharger la version d’Office que vous avez choisie. Lancez l’installation, saisissez la clé fournie par VIP-URcdkey lorsque cela vous est demandé, puis suivez simplement les indications qui apparaissent à l’écran.

💻 Une meilleure gestion du matériel

Windows 11 a été optimisé pour les processeurs de nouvelle génération, en particulier ceux à architecture hybride (comme les CPU Intel récents). Le système est capable d’identifier les tâches les plus exigeantes et de les affecter aux cœurs les plus puissants, tout en confiant les tâches secondaires aux cœurs économes. Cette répartition intelligente permet d’améliorer la fluidité globale, notamment en multitâche, tout en optimisant la consommation d’énergie. Résultat : on gagne en rapidité, même lorsque plusieurs applications sont ouvertes simultanément.

🧠 Une mémoire mieux exploitée

La gestion de la mémoire a également été revue. Windows 11 priorise les applications que vous utilisez le plus souvent, en leur allouant davantage de ressources, tout en limitant l’impact des processus en arrière-plan. Cela permet d’accélérer le lancement des logiciels et d’éviter qu’ils ne deviennent lents après plusieurs heures d’utilisation. Cette optimisation est particulièrement visible sur les machines avec une quantité de RAM limitée, où chaque ressource compte.

💾 Des temps de chargement réduits

Avec l’intégration de technologies comme DirectStorage, Windows 11 exploite mieux les SSD modernes, en particulier les modèles NVMe. Les données peuvent être transférées directement vers la carte graphique, ce qui réduit la charge du processeur et accélère considérablement les temps de chargement, notamment dans les jeux et certaines applications lourdes. Cette technologie, héritée du monde des consoles, permet d’offrir une expérience plus fluide et plus immersive.

🔄 Moins de ralentissements

Enfin, Windows 11 améliore la gestion globale des processus. Le système limite les tâches inutiles et optimise les services en arrière-plan, ce qui réduit les phénomènes de saturation. Les mises à jour sont également mieux gérées et moins intrusives, ce qui évite les ralentissements imprévus. À l’usage, cela se traduit par un système plus stable, plus réactif et plus agréable sur la durée.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.