108 milliards de garanties, 200 milliards de revenus espérés : le calcul risqué de NVIDIA

NVIDIA vient de révéler des engagements financiers record de 108,5 milliards de dollars pour soutenir l’infrastructure de ses partenaires en IA, dont un site géant en Ohio dédié à OpenAI. Un pari qui pourrait rapporter jusqu’à 200 milliards sur 20 ans, mais qui soulève des questions sur les risques d’un modèle économique aussi ambitieux.

Dans le cadre de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2027, NVIDIA a révélé avoir souscrit des garanties portant sur des engagements en terres, énergie et infrastructures pour ses partenaires cloud spécialisés en IA, d’un montant total de 108,5 milliards de dollars. Ces accords, qui suscitent des débats, sont au cœur d’une stratégie visant à accompagner la croissance rapide de ses clients, tout en sécurisant des débouchés pour ses propres produits.

Des garanties controversées, présentées comme un levier de croissance

NVIDIA justifie ces investissements par la nécessité d’aider ses partenaires à faire face à une demande exceptionnelle en infrastructures IA, alors que leurs capacités financières et leurs profils de crédit ne suivent pas toujours le rythme. Comme l’a expliqué la direction lors de la présentation des résultats, « les clouds IA et les développeurs de modèles connaissent une demande sans précédent pour les infrastructures, mais beaucoup grandissent plus vite que leurs bilans et leurs lignes de crédit ne le permettent ».

Concrètement, l’entreprise propose des « arrangements » à certains clients pour sécuriser des sites de data centers, à condition que « la demande soit visible et durable sur plusieurs générations de calcul NVIDIA ». Ces engagements ont cependant été critiqués par des observateurs, qui y voient une forme de financement circulaire destinée à stimuler artificiellement la demande pour ses propres puces. NVIDIA répond que ces mesures sont indispensables pour « faire passer l’IA à l’échelle ».

Un site dédié à OpenAI en Ohio, au cœur des engagements

La majeure partie des garanties (près de 105 milliards de dollars) concerne le PORTS-Pike Technology Campus en Ohio, un site développé par SB Energy Corp. et destiné à accueillir des infrastructures NVIDIA sous un bail de 20 ans conclu avec OpenAI. L’entreprise s’engage à couvrir les risques liés à la construction et à l’exploitation du site, qui doit atteindre une capacité initiale de 4,25 gigawatts (GW). Une extension à 3,8 GW supplémentaires est envisagée, sans que le montant exact de ce soutien complémentaire n’ait été précisé.

Les obligations de NVIDIA entreront en vigueur « lorsque certaines conditions seront remplies », notamment la mise en service des data centers à partir de l’exercice 2029. Selon ses estimations, chaque génération d’infrastructure déployée sur ce site pourrait représenter « environ 1,5 million de GPU NVIDIA », soit un potentiel de 150 à 200 milliards de dollars de revenus sur la durée du contrat, en tenant compte des cycles de mise à niveau prévus sur 20 ans.

Une croissance toujours soutenue, malgré les interrogations

Parallèlement à ces annonces, NVIDIA a confirmé une croissance à trois chiffres pour le trimestre écoulé, avec une hausse de 106 % de son chiffre d’affaires et de 126 % de son bénéfice net par rapport à la même période l’an dernier. Sa marge brute a progressé de 2,6 points, atteignant 75 %, un niveau qui reflète la forte demande pour ses solutions IA.

Si ces performances restent solides, les engagements financiers massifs envers ses partenaires – et leur concentration autour d’un seul site comme PORTS-Pike – pourraient continuer d’alimenter les discussions sur la soutenabilité de ce modèle, entre opportunité commerciale et risque de dépendance.