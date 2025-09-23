OpenAI et Nvidia signent un accord colossal : 100 milliards pour accélérer la révolution de l’IA

OpenAI et NVIDIA ont annoncé un partenariat stratégique de 100 milliards de dollars pour déployer 10 gigawatts de puissance de calcul via la plateforme Vera Rubin dès 2026, marquant une étape majeure dans le développement des infrastructures d’intelligence artificielle.

OpenAI et NVIDIA ont officialisé ce lundi 22 septembre 2025 un accord stratégique majeur, prévoyant un investissement progressif de NVIDIA pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans les infrastructures d’OpenAI. Cet engagement financier vise à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes NVIDIA, destinés à soutenir la prochaine génération d’infrastructures d’intelligence artificielle.

Une collaboration renforcée entre OpenAI et Nvidia

Les deux entreprises collaborent depuis une décennie, depuis les premiers supercalculateurs DGX jusqu’à l’émergence de ChatGPT. Ce nouveau partenariat marque une étape supplémentaire dans leur relation, avec pour objectif de construire une infrastructure capable de soutenir les futures avancées en IA.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a souligné que cette infrastructure sera « la base de l’économie du futur », tandis que Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, a décrit ce projet comme une nouvelle phase dans le déploiement de la puissance de calcul nécessaire à l’émergence de la « superintelligence ».

La première phase de ce partenariat sera opérationnelle au second semestre 2026, avec le déploiement de la plateforme Vera Rubin, nouvelle génération de processeurs et puces graphiques de NVIDIA. Cette technologie, attendue comme une avancée majeure par rapport à la génération Blackwell, permettra à OpenAI de disposer d’une puissance de calcul inédite. La production en volume de Vera Rubin est prévue pour le second semestre 2026, ce qui en fera l’une des infrastructures les plus performantes disponibles sur le marché.

L’écosystème élargi à hauteur de 500 milliards

Cet accord s’inscrit dans un contexte plus large, incluant des collaborations avec d’autres acteurs majeurs comme Microsoft, Oracle, SoftBank, ainsi que le projet Stargate, un programme de 500 milliards de dollars visant à développer une infrastructure IA massive aux États-Unis. L’investissement de Nvidia sera réalisé par étapes, en fonction du déploiement des nouveaux systèmes, et les détails finaux du partenariat devraient être finalisés dans les semaines à venir.

Ce partenariat confirme l’importance croissante de l’infrastructure dans la course à l’intelligence artificielle, tout en consolidant la position de Nvidia comme fournisseur clé des centres de données dédiés à l’IA. Les deux entreprises ont indiqué qu’elles travaillaient à optimiser conjointement leurs feuilles de route pour les modèles d’OpenAI et les logiciels d’infrastructure de Nvidia, afin de maximiser l’efficacité des systèmes déployés.