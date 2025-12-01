Nvidia change de cap, son PDG a une demande spéciale envers les équipes

Jensen Huang demande impérativement à ses employés d’automatiser toutes les tâches possibles via l’intelligence artificielle, tout en assurant que la forte croissance des effectifs de Nvidia garantit la sécurité de l’emploi.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a récemment adressé une directive à l’ensemble de ses employés : automatiser toutes les tâches possibles à l’aide de l’intelligence artificielle. Ces propos, tenus lors d’une réunion plénière, interviennent alors que l’entreprise vient d’enregistrer un chiffre d’affaires trimestriel de 57 milliards de dollars.

Jensen Huang veut que tout le monde utilise l’IA

Selon un enregistrement audio obtenu par Business Insider, Jensen Huang a réagi avec vigueur aux informations selon lesquelles certains managers de l’entreprise décourageaient leurs équipes d’utiliser trop intensivement les outils d’IA. “Êtes-vous fous ?” aurait-il déclaré. “Je veux que chaque tâche pouvant être automatisée par l’intelligence artificielle le soit.”

Le dirigeant a notamment encouragé les ingénieurs à continuer d’utiliser des plateformes comme Cursor, un outil de codage assisté par IA déjà déployé au sein de l’entreprise, tout en les invitant à améliorer ces solutions lorsque l’automatisation reste incomplète.

Une tendance partagée par d’autres géants de la tech

Cette directive s’inscrit dans un mouvement observable chez plusieurs acteurs majeurs du secteur. Microsoft et Meta ont intégré l’utilisation de l’IA dans les critères d’évaluation de leurs employés. Google a demandé à ses équipes d’ingénierie d’incorporer ses systèmes d’IA générative dans leurs processus de développement. Amazon explore également le déploiement de Cursor, en réponse à la demande de ses salariés.

Ces initiatives marquent une évolution : l’IA passe du statut d’outil facultatif d’amélioration de la productivité à celui d’instrument professionnel requis.

Des suppressions d’emploi à venir ?

Face aux inquiétudes légitimes concernant l’impact de l’automatisation sur les postes de travail, Jensen Huang s’est voulu rassurant. Il a souligné que la croissance rapide de Nvidia rendait ces craintes peu fondées dans le contexte actuel de l’entreprise.

Les effectifs de Nvidia sont passés de 29 600 employés à la fin de l’exercice 2024 à 36 000 un an plus tard. L’entreprise poursuit ses recrutements et ouvre de nouveaux sites à Taipei, Shanghai et dans plusieurs villes américaines. Selon Huang, l’entreprise aurait encore besoin d’environ 10 000 personnes supplémentaires.

“Je vous promets que vous aurez du travail” a-t-il affirmé à ses équipes.