Comment obtenir Office 2024 pour 12€ et Windows 11 pour 19€ grâce à VIP-URcdkey ?

Le site s’est spécialisé dans les licences Microsoft officielles à prix cassés grâce à la législation sur la revente des logiciels d’occasion. Voici comment cela fonctionne.

Vous envisagez de mettre à jour votre ordinateur avec Windows 11 ou d’installer la suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook et OneNote) sans souscrire à un abonnement mensuel ? VIP-URcdkey propose une alternative particulièrement économique, avec des licences Office 24 disponibles à partir de 12 € et Windows 11 Home à seulement 19 €.

Ces tarifs attractifs s’expliquent par le recours au marché légal des licences logicielles d’occasion, autorisé par la réglementation européenne. Les clés commercialisées proviennent généralement de parcs informatiques d’entreprises ou de revendeurs et bénéficient ainsi d’une seconde vie.

Découvrez plus bas dans cet article les principales raisons qui font de ces offres une solution intéressante pour équiper votre PC à moindre coût.

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5 raisons de se laisser tenter par l’offre de VIP-URcdkey

1. Une solution parfaitement légale

Contrairement à certaines idées reçues, l’achat d’une licence Microsoft à prix réduit est parfaitement légal lorsqu’il repose sur le marché des licences d’occasion. Ce modèle est encadré par la législation européenne, qui autorise la revente de logiciels déjà acquis. Vous bénéficiez ainsi d’une licence authentique tout en profitant d’un tarif bien plus avantageux que celui pratiqué par les circuits traditionnels.

2. Une licence valable à vie

Avec VIP-URcdkey, vous achetez une licence définitive et non un droit d’utilisation temporaire. Une fois activé, Windows 11 ou Office 2024 reste utilisable sans limitation de durée sur l’ordinateur concerné. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’un renouvellement futur ou d’une interruption de service liée à l’expiration d’un abonnement.

3. Un paiement unique sans abonnement

L’un des principaux avantages de ces licences est leur simplicité financière. Vous payez une seule fois lors de l’achat et profitez ensuite du logiciel sans frais récurrents. Contrairement aux formules par abonnement, il n’y a ni mensualité, ni coût caché, ni augmentation tarifaire à prévoir au fil des années.

4. Les dernières versions des logiciels Microsoft

Les licences proposées donnent accès aux versions récentes de Windows 11 et d’Office LTSC 2024. Vous profitez ainsi des dernières fonctionnalités, d’une meilleure compatibilité avec les logiciels modernes et des améliorations de sécurité les plus récentes. Un choix particulièrement pertinent pour bénéficier d’un environnement de travail performant et pérenne.

5. Une installation simple et accompagnée

Même si l’installation de Windows 11 ou d’Office 2024 reste accessible, VIP-URcdkey fournit des guides détaillés et des outils permettant de simplifier la procédure. Les différentes étapes sont expliquées pas à pas afin d’accompagner les utilisateurs les moins expérimentés. Vous pouvez ainsi activer rapidement votre logiciel sans connaissances techniques particulières. Et pour les plus inquiets, on vous explique comment cela se passe ci-dessous.

🤔 Comment installer Office 24 et Windows 11

Pour Office 24 – Le fichier que vous allez récupérer est nommé Office LTSC 2024. C’est le nom officiel utilisé par Microsoft pour ces versions d’Office le plus souvent destinées aux entreprises et aux licences en volume. Vous pourrez dans votre espace accéder à un petit guide pour vous aider si besoin. Vous trouverez également la procédure détaillée dans l’un de nos précédents articles disponible ici.

Pour Windows 11 – Il suffit de vous rendre dans Paramètres > Système > Activation, puis sélectionnez Modifier la clé de produit avant d’entrer le numéro de licence fourni par VIP-URcdkey. L’activation s’effectue ensuite automatiquement en quelques instants.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.