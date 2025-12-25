Disposer d’une licence Windows officielle est essentiel pour être à jour et protégé et cela ne coûte que 19€ sur VIP-URcdkey

Obtenir une licence Windows ou Office tout ce qu’il y a de plus officiel à des prix incroyablement bas, c’est ce que propose VIP-URcdkey. On vous explique tout dans cet article.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont des licences OEM, c’est-à-dire qu’elles ont déjà été vendues une première fois à des assembleurs ou à des fabricants de PC. Mais inutilisées, elles sont revenues sur le marché de la 2nde main à des prix imbattables. Ainsi, acheter une licence Windows 11 ne vous coûtera que 19€ alors qu’au prix fort elle est vendue 259€. Le calcul est donc vite fait !

Ces licences profitent des mêmes atouts que les licences proposées par Microsoft : des mises à jour régulières que ce soit pour des patchs de sécurité, le déploiement de nouvelles fonctions ou la correction de bugs.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, si vous appliquez le code TOMS25 vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 30%.

🔥 Les licences Windows et Office vendues par VIP-URcdkey

Nous vous invitons à explorer le site de VIP-URcdkey mais pour vous faciliter la tâche nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

Dès la transaction finalisée, la clé d’activation vous est envoyée dans les minutes qui suivent.

S’il s’agit d’une licence Windows allez dans les paramètres de votre ordinateur, saisir la clé dans la section “Activation” puis suivez les instructions qui apparaissent à l’écran.

S’il s’agit d’Office, allez récupérer la version choisie sur le site de Microsoft puis entrez la clé quand elle vous sera demandée et suivez les instructions pour compléter l’installation.

🧐 Quelle version de Windows choisir ?

Windows 11 Home

Windows 11 Home est la version destinée au grand public et à un usage domestique. Elle intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour une utilisation quotidienne : navigation sur Internet, bureautique, multimédia, jeux…

Elle propose une interface modernisée, avec son menu Démarrer centré et ses nouvelles options de multitâche.

En revanche, Windows 11 Home reste volontairement limité sur les fonctions avancées de gestion et de sécurité. Il ne permet pas, par exemple, de rejoindre un domaine professionnel ni d’utiliser des outils comme le chiffrement BitLocker ou l’accès Bureau à distance en tant qu’hôte.

Cette version convient parfaitement aux particuliers qui recherchent un système simple, fluide et suffisant pour un PC personnel sans contraintes professionnelles.

Windows 11 Pro

Windows 11 Pro s’adresse davantage aux utilisateurs avancés, aux indépendants et aux petites entreprises. Il reprend l’ensemble des fonctionnalités de Windows 11 Home tout en y ajoutant des outils pensés pour un environnement professionnel.

Cette version permet notamment une meilleure gestion de la sécurité, avec le chiffrement des données via BitLocker, la possibilité de rejoindre un domaine ou un réseau d’entreprise, ainsi qu’un contrôle plus poussé des mises à jour et des stratégies système.

Windows 11 Pro offre également des fonctionnalités de virtualisation et d’administration à distance, utiles pour le travail collaboratif ou la gestion de plusieurs machines. C’est un choix pertinent pour ceux qui veulent plus de contrôle sur leur système sans passer à une solution entreprise complexe.

Windows 11 LTSC

Windows 11 LTSC (Long-Term Servicing Channel) est une édition très spécifique, conçue pour des usages professionnels critiques. Elle se distingue par sa stabilité et sa longévité, avec des mises à jour limitées aux correctifs de sécurité et sans ajout régulier de nouvelles fonctionnalités.

Contrairement aux versions Home et Pro, LTSC n’inclut pas les applications grand public comme le Microsoft Store ou certaines applications préinstallées.

Cette édition est pensée pour des machines devant fonctionner de manière fiable sur le long terme, comme dans l’industrie, le médical ou les systèmes embarqués. Elle n’est pas destinée au grand public et son accès est généralement réservé aux entreprises ou aux utilisateurs avertis.