La fin des disques PlayStation annonce une PS6 attendue pour fin 2028

Sony a annoncé l’arrêt de la production de disques PlayStation dès janvier 2028. Une décision qui, selon l’analyste Piers Harding-Rolls d’Ampere Analysis, confirme que la PlayStation 6 ne devrait pas arriver avant la fin de cette même année, et qu’elle sera vraisemblablement dépourvue de lecteur optique dans sa version standard.

La décision de Sony de mettre fin à la production de disques PlayStation à partir de janvier 2028 ne passe pas inaperçue auprès des analystes du secteur. Pour Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis, cette annonce renseigne indirectement sur le calendrier et les caractéristiques de la future PlayStation 6.

Une date de lancement qui se précise

Selon Harding-Rolls, l’arrêt annoncé de la fabrication de disques physiques constitue un signal clair : la PS6 ne devrait pas arriver avant fin 2028. C’est la position actuelle d’Ampere, qui estime que la console sera lancée à cette période au plus tôt. Cette lecture contredit certains leakers spécialisés dans le matériel, qui arguent qu’un retard supplémentaire n’aurait guère de sens, dans la mesure où les prix des composants électroniques ne devraient pas baisser significativement dans les années à venir.

Elle rejoint en revanche une information publiée plus tôt cette année par Bloomberg, dont des sources évoquaient un possible report de la PlayStation 6 à 2028, voire 2029.

Une console sans lecteur de disque, au moins dans sa version standard

L’autre enseignement que tire l’analyste de cette annonce concerne le design même de la console. À ses yeux, la version standard de la PS6 ne devrait pas intégrer de lecteur de disque optique. Sony chercherait ainsi à réduire les coûts de production de sa prochaine machine, dans un contexte où les prix des composants restent élevés. Un lecteur externe, vendu séparément, pourrait éventuellement être proposé pour permettre aux joueurs de lire leurs anciens jeux PS4 et PS5 en version physique, mais rien n’est confirmé à ce stade.

Harding-Rolls soulève également la question des collections existantes. Pour les joueurs qui possèdent de nombreux jeux en boîte, cette transition pourrait poser problème. Il évoque l’idée d’un mécanisme permettant de convertir des licences physiques en licences numériques, tout en reconnaissant que cela pourrait s’avérer complexe à mettre en œuvre.

Un marché qui a profondément changé

Pour comprendre ce virage, l’analyste replace la décision de Sony dans une tendance de fond. En 2013, lors du lancement de la PlayStation 4, seulement 13 % des ventes de jeux vidéo étaient réalisées en format numérique. En 2025, ce chiffre atteignait 80 %, selon les données d’Ampere. Le marché physique s’est donc considérablement réduit au fil des années, ce qui rend moins coûteux, commercialement parlant, de s’en affranchir.

Cette évolution explique également pourquoi Rockstar Games a décidé de ne pas produire de version disque pour Grand Theft Auto VI. Sony n’est donc pas isolé dans cette démarche : Microsoft serait lui aussi en train d’envisager une console de prochaine génération sans lecteur optique, selon une information non confirmée de Windows Central.

L’annonce de Sony a tout de même suscité des réactions négatives d’une partie de la communauté de joueurs, notamment ceux qui tiennent à posséder leurs jeux en format physique ou qui souhaitent pouvoir revendre leurs titres d’occasion, une pratique que le tout-numérique rend impossible.