Une PlayStation 6 à 1000 dollars, ça vous semble fou ? C’est pourtant ce qui pourrait arriver

En raison de la hausse tarifaire des composants, notamment la RAM et les puces de stockage NAND pour les SSD, la PlayStation 6, future console de Sony, pourrait être vendue au prix fort.

La PlayStation 6 se prépare à sortir dans un contexte particulièrement difficile pour l’industrie du hardware. La hausse des prix des composants, notamment la RAM et les SSD, complique la tâche des fabricants, et selon plusieurs estimations, le coût de fabrication de la future console de Sony approcherait désormais les 1 000 dollars. Dans ce contexte, la question du prix de vente au consommateur devient de plus en plus centrale.

Sony écarte l’idée de vendre à perte

Lors d’une session de questions-réponses avec des investisseurs, un représentant de Sony a apporté des précisions sur la stratégie tarifaire de l’entreprise. Ses propos sont sans ambiguïté :

Il ne nous est pas réaliste d’absorber l’intégralité des hausses de coûts des composants. En principe, nous n’avons pas l’intention de vendre du matériel à des pertes significatives.

Le représentant a également indiqué que des augmentations de prix avaient déjà été appliquées sur certains marchés hors Japon, tout en précisant que les ventes restaient conformes aux prévisions et que cela n’avait pas, pour l’instant, entraîné de recul notable de la demande.

Cette position n’est pas surprenante en soi. Historiquement, les fabricants de consoles ont souvent accepté de vendre leur hardware à perte pour ensuite rentabiliser l’investissement grâce aux ventes de jeux et aux abonnements. Mais Sony semble vouloir s’éloigner, au moins partiellement, de ce modèle.

Un prix à 1 000 dollars de plus en plus plausible

Ce qui préoccupe une partie des observateurs et des joueurs, c’est l’implication concrète de cette stratégie. Si le coût de fabrication frôle les 1 000 dollars et que Sony refuse de subventionner massivement le produit, le prix de vente final pourrait dépasser le seuil symbolique des 1 000 dollars, un niveau qui n’a encore jamais été atteint par une console grand public, alors même que le coût de fabrication pourrait titiller cette somme.

© Sony

Ce scénario n’était guère envisageable il y a quelques années. Aujourd’hui, au vu des tensions persistantes sur les composants électroniques et de la pression exercée par le développement de l’intelligence artificielle sur les marchés des semi-conducteurs et de la mémoire, il devient une hypothèse à prendre au sérieux.

Un tel prix de vente exclurait mécaniquement une partie importante du public visé par les consoles de salon, qui se distinguent traditionnellement des PC gaming justement par leur accessibilité financière.

D’autres pistes envisagées par Sony

Lors de cette même session, le représentant de Sony a évoqué la PlayStation Portal, un périphérique permettant de jouer à distance, comme exemple de produit destiné à élargir les usages au-delà du salon. Cette mention laisse penser que Sony pourrait chercher des alternatives pour maintenir une certaine accessibilité à sa prochaine génération, sans nécessairement réduire le prix de la console principale.

Parmi les pistes évoquées dans le secteur, une version portable de la PlayStation 6 fait l’objet de rumeurs persistantes. Elle pourrait constituer un point d’entrée moins onéreux dans l’écosystème next-gen, même si elle serait elle aussi touchée par la hausse des coûts de fabrication. Une évolution de la PlayStation Portal vers un appareil plus performant, combinée à un renforcement du cloud gaming, représente une autre option que la firme japonaise semble surveiller de près.