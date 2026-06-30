Même sur PS5 Pro, GTA 6 pourrait faire l’impasse sur le 60 FPS

GTA 6 ne pourrait pas tourner en 60 fps sur la PS5 Pro ? Certains experts annoncent la nouvelle avec fracas, les joueurs qui ont payé la console haut de gamme de Sony pourraient être déçus.

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Les experts de Digital Foundry estiment qu’un mode de performance à 60 images par seconde pour Grand Theft Auto VI est peu probable, y compris sur PlayStation 5 Pro. Selon leur analyse, le niveau de détail et les exigences du jeu en matière de processeur rendraient difficile le maintien d’un tel framerate.

Un analyste prévient, la charge CPU sera sévère

William Judd, analyste chez Digital Foundry, met en avant la charge importante attendue sur le CPU.

« La clé pour moi ici est la réalité des demandes en CPU du jeu, qui, comme nous l’avons vu dans les jeux actuels sur PC et consoles avec de lourds éléments de simulation, sont susceptibles d’être importantes », explique-t-il.

Il observe que, dans les RPG, ce sont généralement les zones urbaines denses qui provoquent les baisses de framerate les plus marquées. Le monde de GTA 6 lui paraît plus exigeant que ceux de Dragon’s Dogma 2 ou Baldur’s Gate 3. À cela s’ajoute la possibilité de traverser l’environnement beaucoup plus rapidement, que ce soit par terre, par mer ou par air, au moyen de véhicules dont la physique nécessite des calculs coûteux, un élément qui conduit habituellement les jeux de simulation sur console à se limiter à 30 fps.

De précédents jeux RockStar déjà en 30 fps

Les titres précédents de Rockstar Games apportent un élément de contexte. Les derniers Grand Theft Auto ainsi que Red Dead Redemption 2 sont sortis en 30 fps, certains descendant parfois en dessous de cette valeur. Le studio a souvent fait le choix de privilégier la fidélité graphique au framerate.

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Des informations provenant de revendeurs évoquent l’existence possible d’un mode performance en 60 fps. Digital Foundry se montre toutefois réservé.

« Nous avons vu quelques “fuites” de revendeurs qui mentionnent des modes qualité et performance distincts, mais celles-ci sont loin d’être concluantes », note Judd.

Ces textes pourraient simplement correspondre à des formulations standard présentes sur la plupart des jeux PS5 et PS5 Pro, ou renvoyer à un mode 30 fps et un mode 40 fps, voire à deux variantes de 30 fps : l’une plus stable avec quelques ajustements graphiques, l’autre plus exigeante visuellement mais susceptible de descendre occasionnellement sous les 30 fps.

Un mode 60 fps irréaliste sur PS5 Pro ?

Même sur PS5 Pro, un mode 60 fps ne semble pas réaliste. La console n’offre qu’une amélioration limitée des performances CPU par rapport à la PS5 standard. Ses avantages résident principalement dans la puissance GPU, l’accélération du ray tracing et le support de la technologie d’upscaling PSSR. Aucun de ces éléments ne permet de réduire sensiblement la charge sur le processeur.

« Il semble donc beaucoup plus probable que GTA 6 sorte avec un mode 30 fps ou 40 fps sur PS5 Pro plutôt qu’une option 60 fps », conclut William Judd.

Un mode 40 fps pourrait représenter le meilleur compromis envisageable.

Cette lecture reste spéculative, mais elle s’appuie sur ce qui a été montré du jeu jusqu’à présent, notamment son système procédural de verre cassable, qui reflète clairement les priorités de Rockstar en termes de fidélité visuelle par rapport au framerate.