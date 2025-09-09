La PlayStation 6 disposerait d’un lecteur de disques amovible dès son lancement

La PlayStation 6 devrait être commercialisée avec un lecteur de disques amovible dès son lancement, prolongeant la stratégie modulaire de Sony et offrant aux joueurs le choix entre une version physique et numérique, tout en reflétant la transition progressive du marché vers le tout-digital.

Alors que la PlayStation 5 Pro célèbre son premier anniversaire le 7 novembre prochain, les rumeurs concernant la prochaine génération de consoles de Sony commencent à se préciser. Selon un rapport publié ce matin par le site spécialisé Insider-Gaming, la PlayStation 6 (PS6) serait commercialisée avec un lecteur de disques amovible dès son lancement.

Une continuité avec la stratégie actuelle

Cette approche n’est pas une surprise : depuis 2023, Sony propose déjà une version de la PlayStation 5 sans lecteur de disques, avec la possibilité d’acheter ce dernier séparément. Le rapport d’Insider-Gaming indique que la PS6 sera vendue selon le même modèle.

Les consommateurs pourront ainsi choisir entre un modèle incluant le lecteur de disques dès l’achat, ou une version numérique, avec la possibilité d’ajouter le lecteur ultérieurement s’ils le souhaitent.

Les sources citées par Insider-Gaming évoquent des motivations liées à la production. Sony chercherait à optimiser ses processus de fabrication en s’appuyant sur une architecture modulaire, déjà en place pour la PS5. Cette flexibilité permettrait de répondre à la demande tout en limitant les coûts de production.

Sony veut un équilibre entre physique et numérique

Bien que Sony semble se diriger progressivement vers un avenir sans support physique, la marque n’est pas encore prête à abandonner totalement les disques. Le rapport souligne que le futur appareil portable de PlayStation, en développement, ne comportera pas de lecteur de disques, confirmant une transition progressive vers le tout-numérique. Cependant, pour l’instant, les joueurs attachés aux jeux physiques conserveront cette option.